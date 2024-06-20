室友盥洗後浴室充斥魚腥味...她超級驚嚇不敢再同房

有一位女網友在Dcard發文分享，周末跟一群朋友出去玩的特別經驗。周末當晚，她和2位女生一起睡3人房，隔天早上其中一位用完浴室後，原PO立刻進去盥洗，卻被浴室中的「魚腥味」嚇一跳，她憋氣在浴室尋找臭味來源，但都沒發現，她懷疑是先前使用浴室的女性友人下體感染飄出的異味，卻礙於跟對方不熟識，不好意思開口問。這則發文很快引起網友們討論。

原PO文中說明，自己也是第一次跟身飄異味的女性朋友過夜。早上在她後面進浴室盥洗，沒想到裡面味道超級可怕，「真的整個充斥超濃魚腥味」。原PO一邊懷疑自己的嗅覺，一邊在想到底是那個女生散發的，還是浴室哪邊散發出來的？她第一次聞到這樣子的味道，心中超級驚嚇，而平常在這個人身上也沒特別聞到什麼。

原PO不敢對任何人提起這件事情，也不敢問另外一位朋友有沒有聞到相同的味道。接下來的行程，她只能找各種理由一直待在另一間朋友的房間裡，順勢使用他們的廁所。經過這件事，原PO心想「不知道那位女生是發炎超嚴重還是怎麼樣」，但下次不敢再和她同房了。

發文引起網友間的熱議，有人表示原PO所形容的魚腥味，「還真的沒聞過，不過這麼濃的味道，穿著褲子時應該就會聞到了？」有網友指出「可能是尿液的味道，因為我曾經也被自己尿液的魚腥味嚇到，平常陰道正常沒感染，也沒有其它分泌物，不需要用護墊，排卵期的分泌物也是透明正常的！」更有人懷疑「糖尿病嗎？我也有聞過這種味道，對方有糖尿病」。

有人則想到是否為愛愛後的遺留物，「有異性嗎？如果有異性的話可能是洨味，會這樣說是因為通常我垃圾兩三天倒一次，但有次倒完垃圾的那天晚上跟男友愛愛，結果我後天（第三天，要倒垃圾的那天）就覺得我房間魚腥味怎麼這麼重，結果越靠近垃圾桶越重，才發現是裝滿億萬子孫的保險套」。

也有人猜是「月經」，有這方面專業背景的人點出女性有魚腥味的原因是「陰道滴蟲感染」、「認真說，女生有泌尿道感染，會有很重的異味」、「是三甲胺基尿症吧，俗稱臭魚症，呼吸、尿液、都會有魚臭味，要注意飲食避免吃魚類」。