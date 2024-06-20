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撇缺工疑慮！好市多非主管正職月領可逾6萬 工讀生熬12年搖身經理

中央社／ 台中20日電
知名美式大型量販店好市多（Costco）。記者黃筱晴／攝影
知名美式大型量販店好市多（Costco）。記者黃筱晴／攝影

知名美式大型量販店好市多Costco）將在台中開第3家分店，針對外界關注是否有缺工問題，業者今天表示，強化薪資、福利等策略，目前全台逾7000名員工，離職率低於3%，沒缺工問題。

好市多今天在台中說明拓展多元管道、整合線上與線下服務，以及台中展店進度等資訊。

好市多目前在台中有2間店，分別是台中南屯、北屯店，好市多公司副總經理王友玫表示，針對台中第3家分店，已進入選址階段，目前計畫開第3家分店，選址重點以交通幹道便利性，並服務更多消費者為目標，待地點確認會再對外公布。

至於外界關注是否有缺工問題，王友玫說，好市多強化薪資、福利等策略，進駐台灣至今已邁入第27年，全台逾7000名員工，離職率低於3%。

王友玫指出，目前員工兼職與正職人員比例各半，除主管職外皆採時薪制，基層助理員時薪新台幣243元起，正職人員每週保障工時40小時，非主管職最高時薪達369元，月薪近6.5萬元，並提供優於勞基法的特休假制度、員工醫療險及防癌險等福利，且工時每做滿1040個小時會自動調薪。

好市多公司台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉說，他2012年就讀大學時進入好市多台南店工讀，經考核後升為正職員工，公司主管都以內部拔擢為主。

劉恒嘉表示，好市多平時並未公開招聘員工，僅依照職缺狀況在店內張貼公告，招募並未有條件限制，透過面試考核錄取。

好市多進台灣邁入27年，全台店數14家，台中南屯店為全台店王，第2、3名分別為中和、內湖店；目前有超過400萬會員，會員密度為亞洲好市多最高。

Costco 好市多 職缺 薪資

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