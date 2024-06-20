立委要求改善EMU3000座椅不適 台鐵允10月起更換

立委黃建賓今天要求台鐵公司改善EMU3000新型列車座椅舒適度，以及恢復台鐵早鳥優惠票價；台鐵允諾今年10月開始陸續更換、改善座椅舒適度。

國民黨立委黃建賓今天邀請台鐵公司人員，就台鐵EMU3000新型列車舒適度及台鐵早鳥優惠票價進行討論協調。

根據黃建賓國會辦公室事後發布的新聞稿，黃建賓表示，台鐵於2021年引進首輛EMU3000新型列車後，常常有民眾反映列車座椅不符人體工學，導致長時間乘坐下造成腰部不適，黃建賓要求台鐵公司年底前進行座椅舒適度改善。

台鐵公司人員承諾今年10月開始，座椅會陸續更換；黃建賓也要求台鐵公司在全面更換EMU3000座椅前，應提供樣品讓民眾試坐體驗，並依民眾反饋意見進行更換，調整更換成更適合座椅。

黃建賓表示，北東快線動輒3至4個小時，是北漂台東居民最重要返鄉交通手段，常常接獲民眾抱怨新型列車座椅不舒適等希望改善，盼這次台鐵公司能確實依照乘客需求進行調整。

同時，他也要求台鐵公司，恢復台鐵曾於2020年實施早鳥優惠票價，建議在尖離峰時段採行不同優惠票價制度，離峰給予優惠可疏散人潮同一時段的運量壓力；台鐵也承諾在客運量達7成後，即會開放早鳥優惠票價方案。

黃建賓表示，台鐵是花東居民往返台北重要交通工具，台鐵公司化首要提升安全及服務品質，畢竟台東人回家是與家人團圓相聚，無須捨命冒險。