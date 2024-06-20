快訊

覆議案決戰倒數！青鳥行動聚集立法院外聲援 晚間空拍人潮曝光

男乘客一登機就開始睡…2小時後醒來看見所在地超傻眼 爆笑反應全被錄

立委要求改善EMU3000座椅不適 台鐵允10月起更換

中央社／ 台東縣20日電

立委黃建賓今天要求台鐵公司改善EMU3000新型列車座椅舒適度，以及恢復台鐵早鳥優惠票價；台鐵允諾今年10月開始陸續更換、改善座椅舒適度。

國民黨立委黃建賓今天邀請台鐵公司人員，就台鐵EMU3000新型列車舒適度及台鐵早鳥優惠票價進行討論協調。

根據黃建賓國會辦公室事後發布的新聞稿，黃建賓表示，台鐵於2021年引進首輛EMU3000新型列車後，常常有民眾反映列車座椅不符人體工學，導致長時間乘坐下造成腰部不適，黃建賓要求台鐵公司年底前進行座椅舒適度改善。

台鐵公司人員承諾今年10月開始，座椅會陸續更換；黃建賓也要求台鐵公司在全面更換EMU3000座椅前，應提供樣品讓民眾試坐體驗，並依民眾反饋意見進行更換，調整更換成更適合座椅。

黃建賓表示，北東快線動輒3至4個小時，是北漂台東居民最重要返鄉交通手段，常常接獲民眾抱怨新型列車座椅不舒適等希望改善，盼這次台鐵公司能確實依照乘客需求進行調整。

同時，他也要求台鐵公司，恢復台鐵曾於2020年實施早鳥優惠票價，建議在尖離峰時段採行不同優惠票價制度，離峰給予優惠可疏散人潮同一時段的運量壓力；台鐵也承諾在客運量達7成後，即會開放早鳥優惠票價方案。

黃建賓表示，台鐵是花東居民往返台北重要交通工具，台鐵公司化首要提升安全及服務品質，畢竟台東人回家是與家人團圓相聚，無須捨命冒險。

台鐵 黃建賓

延伸閱讀

高捷月台未開冷氣熱到爆 高捷：明起下午尖峰時刻提早一小時開冷氣

國防部台東軍方崗哨臨檢礙交通 立委黃建賓要求改善

微型車站打造觀光新亮點 苗栗後龍爭取在清海宮設站

國會改革後被點名罷免 黃建賓回應：認真做事

相關新聞

午後雷陣雨蘇花公路兩處土石流 暫維持單線雙向通行

台9線蘇花公路崇德隧道南口今天傍晚有兩處發生土石流，泥水夾帶土石淹過單線路面，工程人員清理時上邊坡又發生坍方。公路單位表...

明起2地留意零星雨 下周從北到南慎防36度高溫

中央氣象署指出，明起到周日偏南風，各地都是多雲到晴，僅東南部、恆春半島有零星降雨，午後雷陣雨則以中部以北、宜花地區及各地...

調查報告出爐！中捷手動駕駛阻列車需15秒 運安會：當天列車12秒就撞上

台中捷運去年5月發生興富發建案工程車吊臂掉落砸中車廂事件，造成1人死亡、10多人受傷。國家運輸安全調查委員會今召開記者會...

台鐵票價將調漲 交長：適時反映成本有助提升營運品質、準點率

交通部長李孟諺今上午視察台鐵行控中心。針對台鐵票價調漲，李孟諺受訪時重申，台鐵29年未調整，台鐵目前正依相關程序研擬方案...

中捷事故調查報告出爐！運安會點名未規範緊急停車授權機制

台中捷運去年5月發生興富發建案工程車吊臂掉落砸中車廂事件，造成1人死亡、10多人受傷。國家運輸安全調查委員會今發布調查報...

畢業即失業？「醫院封閉一群」遭護理師看不起 過來人嘆：留下來是傻子

高中升大學可說是人生中的關鍵轉捩點，有的人會遵循興趣選擇科系，有的人則早早放眼未來，替畢業後的出路著想選擇系所。一名女網友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。