癌末非絕症！陶藝界「大寶老師」4期復發治療後迎新生

健保署去年11月將基因嵌合T細胞治療有條件納入健保，讓昂貴的細胞治療不再是可望而不可及。台中榮總CAR-T細胞治療收案量為全國第二名，今天分享包括陶藝界「大寶老師」在內的2名淋巴癌第四期經治療又復發的病人，在台中榮總治療與照顧下，腫瘤完全消失達到完全治療療效，令人振奮。

台中榮總說明，第一個個案為李姓男子，2011年確診為瀰漫性大B細胞淋巴瘤，治療後在8年後復發，在第二線的化學治療、自體骨髓移植後，2023年復發，找上台中榮總醫師李冠德評估，李冠德與醫師曾慧恩共同為病人進行細胞治療，在克服持續性發燒與血壓下降的免疫風暴後，追蹤至今4個月，腫瘤消失且無復發跡象。

陶藝界的「大寶老師」2020年6月確診罹患濾泡型淋巴癌第四期，接受了第一線治療，2022年的8月復發，當時加入南部醫院的臨床試驗，接受新藥標靶治療，但在去年7月發現疾病惡化。家人輾轉得知台中榮總可以針對淋巴瘤進行CAR-T細胞治療，轉而向台中榮總腫瘤內科醫師曾慧恩門診諮詢與治療。

台中榮總說明，CAR-T細胞治療是尖端的醫療技術，有著可以完全治癒淋巴癌的實證，可能的風險如免疫風暴，症狀包括高燒不退、血壓血氧下降、意識不清，甚至是休克。台中榮總的CAR-T治療團隊，在醫師、護理師、藥師、醫檢師等團隊合作照護下，這2名個案生命獲得延續，家人也受到無比的鼓舞。