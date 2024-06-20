快訊

空拍畫面曝！彰化家具廠大火「黑煙竄天」數公里外可見 大批消防人車搶救

雨勢擴大延長！花蓮防大雷雨、15縣市豪大雨 最新警戒範圍出爐

獨／郭彥甫退出演藝圈8年 終於道出背後原因：絕不復出

三總醫護年捐千袋血 三總第9年捐血活動2天133人挽袖

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
捐血一袋救人一命，「愛在三總熱忱捐血」活動邁入第9年，昨天、今天兩天台北捐血中心在三總設點，許多醫護人員都紛紛響應。圖／三軍總醫院提供
捐血一袋救人一命，「愛在三總熱忱捐血」活動邁入第9年，昨天、今天兩天台北捐血中心在三總設點，許多醫護人員都紛紛響應。圖／三軍總醫院提供

捐血一袋救人一命，「愛在三總熱忱捐血」活動邁入第9年，昨天、今天兩天台北捐血中心在三軍總醫院內湖院區設點，許多醫護人員都紛紛響應。台北捐血中心企劃課長劉俊宏表示，三總每年捐贈超過千袋血，幫助無數民眾，因此今日特來頒發感謝狀。三軍總醫院院長洪乙仁也表示，感謝同仁及周邊里民鄰居們挽袖捐血，共同為社會盡一分力。

三軍總醫院捐血活動「愛在三總熱忱捐血」今年已是第9年舉辦。劉俊宏表示，三總與台北捐血中心一直保持著良好的合作關係，且年度捐血量皆表現亮眼，今天特地來到三總致贈感謝狀，感謝院長洪乙仁帶領三總同仁在高強度的醫療工作下，仍大力支持社會公益活動

三總每年近捐血1000袋，提供台北市捐血中心。洪乙仁也表示，感謝台北市捐血中心與三軍總醫院源遠流長的永續合作，也感謝同仁及周邊里民鄰居們挽袖捐血，共同為這個有意義的活動盡一份力。共同為醫療體系及服務北市地區民眾盡棉薄之力「捐血有愛，救人無礙」。

劉俊宏表示，今年「愛在三總熱忱捐血」分別在6月19日、20日進行，兩天共計獲捐133袋血，相當感謝醫護同仁們的參與，捐血中心每天都要供應2200袋以上的血給全台，對捐血中心、第一線醫護人員壓力都相當大；而最近流行病再起，呼籲民眾做好防疫工作，健康無虞時，更鼓勵大家踴躍捐血，近期A、O型血更需要民眾的支持。

三總每年捐贈超過千袋血，幫助無數民眾，台北捐血中心企劃課長劉俊宏（左）今日特至三總表達感謝，並由三軍總醫院院長洪乙仁接受感謝狀。圖／三軍總醫院提供
三總每年捐贈超過千袋血，幫助無數民眾，台北捐血中心企劃課長劉俊宏（左）今日特至三總表達感謝，並由三軍總醫院院長洪乙仁接受感謝狀。圖／三軍總醫院提供

公益活動 北市 捐血中心

延伸閱讀

急診醫學會（TSEM） 30周年單車環台 醫護熱血接力

台電棒球隊猛男首次挽袖捐血 直呼比比賽還緊張

終結血牛無償捐血50年 血庫新挑戰不只要開源也拚節流

黑嘉嘉挽衣袖獻出她的第8次！直呼這些東西用錢買不到 號召年輕人響應捐血活動

相關新聞

雨勢擴大延長！花蓮防大雷雨、15縣市豪大雨持續至晚間

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報及大雷雨即時訊息，花蓮縣大雷雨預計持續時間至晚間6點45分...

明起2地留意零星雨 下周從北到南慎防36度高溫

中央氣象署指出，明起到周日偏南風，各地都是多雲到晴，僅東南部、恆春半島有零星降雨，午後雷陣雨則以中部以北、宜花地區及各地...

調查報告出爐！中捷手動駕駛阻列車需15秒 運安會：當天列車12秒就撞上

台中捷運去年5月發生興富發建案工程車吊臂掉落砸中車廂事件，造成1人死亡、10多人受傷。國家運輸安全調查委員會今召開記者會...

台鐵票價將調漲 交長：適時反映成本有助提升營運品質、準點率

交通部長李孟諺今上午視察台鐵行控中心。針對台鐵票價調漲，李孟諺受訪時重申，台鐵29年未調整，台鐵目前正依相關程序研擬方案...

中捷事故調查報告出爐！運安會點名未規範緊急停車授權機制

台中捷運去年5月發生興富發建案工程車吊臂掉落砸中車廂事件，造成1人死亡、10多人受傷。國家運輸安全調查委員會今發布調查報...

畢業即失業？「醫院封閉一群」遭護理師看不起 過來人嘆：留下來是傻子

高中升大學可說是人生中的關鍵轉捩點，有的人會遵循興趣選擇科系，有的人則早早放眼未來，替畢業後的出路著想選擇系所。一名女網友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。