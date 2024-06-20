三總醫護年捐千袋血 三總第9年捐血活動2天133人挽袖

捐血一袋救人一命，「愛在三總熱忱捐血」活動邁入第9年，昨天、今天兩天台北捐血中心在三軍總醫院內湖院區設點，許多醫護人員都紛紛響應。台北捐血中心企劃課長劉俊宏表示，三總每年捐贈超過千袋血，幫助無數民眾，因此今日特來頒發感謝狀。三軍總醫院院長洪乙仁也表示，感謝同仁及周邊里民鄰居們挽袖捐血，共同為社會盡一分力。

三軍總醫院捐血活動「愛在三總熱忱捐血」今年已是第9年舉辦。劉俊宏表示，三總與台北捐血中心一直保持著良好的合作關係，且年度捐血量皆表現亮眼，今天特地來到三總致贈感謝狀，感謝院長洪乙仁帶領三總同仁在高強度的醫療工作下，仍大力支持社會公益活動。

三總每年近捐血1000袋，提供台北市捐血中心。洪乙仁也表示，感謝台北市捐血中心與三軍總醫院源遠流長的永續合作，也感謝同仁及周邊里民鄰居們挽袖捐血，共同為這個有意義的活動盡一份力。共同為醫療體系及服務北市地區民眾盡棉薄之力「捐血有愛，救人無礙」。