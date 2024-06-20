台鐵今年準點率 交長李孟諺要求達97%

交通部長李孟諺今天視察台鐵行控中心，要求提升設備效能，並達成今年準點率97%目標。

台鐵發布新聞稿，李孟諺在台鐵公司董事長杜微、總經理馮輝昇及交通部公共運輸及監理司長林福山陪同下，視察台鐵行控中心。

台鐵行控中心掌握台鐵整體行車調度，且須與相關單位溝通協調及緊急應變處理，李孟諺感謝行控中心人員24小時輪班的辛勞。

由於現有行控中心設備在92年建置，已使用超過20年，李孟諺提醒台鐵，應依規劃期程完成中央行車控制系統更新，並導入新的科技提升效能，以提高列車調度效率，也減輕人員的負擔，確保台鐵整體行車安全同時達成今年準點率97%的目標。

台鐵指出，近年透過辦理各項行車設備改善、汰換計畫及引進新型車輛，持續提升服務品質；列車準點率從108年90.97%逐步提升至112年的95.98%，今年目標為97%。

台鐵也滾動式檢討誤點原因，由於列車誤點原因多為車輛故障、號誌故障、ATP故障及工程慢行等，將加速辦理新車汰換計畫、電務智慧化提升計畫、ATP改善計畫及優化時刻排點等措施。

台鐵表示，公司於1月成立後，原綜合調度所配合組織調整為行控處，可統一行車調度、縮短指揮鏈、強化溝通聯繫、提升緊急應變處理效率，將持續對各類人員的進用及訓練妥善規畫，以確保辦理行車調度及溝通協調作業順暢。