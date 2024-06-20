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明起2地留意零星雨 下周從北到南慎防36度高溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明起到周日偏南風，各地都是多雲到晴，僅東南部、恆春半島有零星降雨。本報資料照
明起到周日偏南風，各地都是多雲到晴，僅東南部、恆春半島有零星降雨。本報資料照

中央氣象署指出，明起到周日偏南風，各地都是多雲到晴，僅東南部、恆春半島有零星降雨，午後雷陣雨則以中部以北、宜花地區及各地山區為主。下周一、周二太平洋高壓減弱，雲量偏多略為降溫，周三、周四太平洋高壓再增強，各地恢復晴朗炎熱天氣，大台北盆地、中南部近山區、花東縱谷及台東要留意36度高溫

氣象署預報員葉致均表示，明起到周日偏南風，各地都是多雲到晴，僅東南部、恆春半島有零星降雨，清晨至上午海陸風輻合，中南部沿海也有零星降雨，午後雷陣雨則以中部以北、宜花地區及各地山區為主。

葉致均指出，下周一、周二太平洋高壓減弱，南海低壓帶來水氣，花東地區及恆春半島降雨明顯，其他地區仍以午後雷陣雨為主，其中中部以北雷陣雨會持續到晚上。周三、周四太平洋高壓增強，各地恢復晴朗炎熱天氣，東南部、恆春半島有零星雨，午後中部以北、宜花地區及各山區也有降雨。

溫度方面，他表示，下周一、周二雲量多，高溫會略降1、2度，其他時間各地多為32至35度，大台北盆地、中南部近山區、花東縱谷及台東則有36度機會。另外，周六之前金馬地區夜晚到清晨可能有霧或低雲，提醒民眾留意能見度。

台東 恆春 高溫

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