交部將提高道安資訊公布頻率 每月公布地方工程改善進度

交通部先前公布今年首季交通死傷統計，雖然死傷均較去年同期下降，但行人死亡較去年同期增加，其中高於死亡數目標值縣市有10個。交通部明將於行政院會報告具體行動措施，未來每月初將由部長召開道安記者會，公布中央及各縣市各項道安數據指標與道路改善施工進度，並以周為單位增加道安資訊公布頻率。

根據交通部統計，今年首季道路交通事故97436件，比去年同期減少5554件；造成772人死亡，比去年同期減少39人；130364人受傷，比去年同期減少7960人。機車、高齡者、酒駕、兒少均減少，但行人死亡119人較去年同期增加16人。

過去交通部每月底會召開道安記者會，公布上上個月道安相關數據，今年起交通部將道安記者會提升至「院」的層級，由行政院長每月主持「中央道路交通安全會報」。

交通部指出，為完成行政院長卓榮泰日前指示「道安總動員」行動目標，交通部明將於行政院會報告交通部具體行動措施，除了持續強化與地方政府合作，加速完成各亟需改善路口，現行道安記者會也將有所精進，未來每月初將於交通部召開道安記者會，公布中央及各縣市各項道安數據指標與道路改善施工進度。

另外，交通部也說，未來也將以周為單位，由次長召開記者會，增加道安資訊公布頻率，期盼透過各項精進措施，確保中央及地方共同加速推動各項改善工程，盡全力維護行人及全體用路人通行安全。

交通部表示，交通部長李孟諺上任後多次邀集各單位盤整各項道安改善措施與方法，致力於現有行人道安改善制度上，優化機制並精進各項具體作為。