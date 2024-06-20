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老人幾歲不能騎機車？ 長者交通事故逾七成機車肇禍

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台塑企業暨王詹樣公益信託與台灣流行病學會合作，推動「高齡長者內在健康力與駕駛機動車輛安全性提升」計畫。記者廖靜清／攝影
台塑企業暨王詹樣公益信託與台灣流行病學會合作，推動「高齡長者內在健康力與駕駛機動車輛安全性提升」計畫。記者廖靜清／攝影

國人平均壽命延長，汽機車駕駛的老年人口比率也攀升，但高齡長者車禍意外，這類事件時有所聞，上了年紀到底能不能開車、騎車？國衛院群體健康科學研究所所長邱弘毅表示，台灣將於明年進入超高齡社會，老年人的「移動」需求非常重要，但開車或騎車是一種複雜的行為，長者應增加職能訓練，才能安全駕駛。

邱弘毅說，健康老化社會包含健康體能、健康飲食、慢性病管理、預防認知功能下降。其中，認知功能造成的影響會導致危險駕駛發生。根據道安資訊網，全台65歲以上長者涉及交通事故死傷人數，自2011年的2萬8292人，到去年已上升至7萬3031人，高齡者機車騎士是主要死傷族群，占七成以上。

台灣於2017年開始推動75歲以上高齡駕駛人每3年換照1次，但因長者教育程度落差、體能不足，使考照與換照困難。台塑企業暨王詹樣公益信託與台灣流行病學會合作，推動「高齡長者內在健康力與駕駛機動車輛安全性提升」計畫，希望透過課程推動與宣導，提升民眾換照的成功率。

成功大學醫學院公共衛生學科暨研究所教授李中一說，台灣2022年單日機車使用分析資料顯示，全台有45.8%民眾使用機車移動，以嘉義市、台南市使用機車的比例各列一、二名。台北的長者不需要費力的移動，因為大眾交通工具方便、便利超商據點多，中南部民眾的日常離不開機車。

而高齡駕駛人換照，需要醫療院所體檢，通過認知功能測驗、失智症檢測，才能換發3年有效駕照。成功大學職能治療學系助理教授陳郁婷表示，至2022年底，約五成高齡人口持有機車駕照，且南部、東部、離島及偏鄉地區的高齡機車人口比例顯著高於北部及城市區域。

但是，高齡機車騎士因身體機能及反應能力退化，成為道安傷亡最嚴重的族群之一。2023年全台道路事故死亡人數更達3,023人，其中，近四分之一為高齡機車騎士。

安全駕駛學會監事黃飛發表示，台灣自2017年7月開始75歲汽機車駕駛換照，但要求僅限於肢體、認知功能測試，不像日本及其他國家有高齡駕訓專屬課程及實地駕駛測驗。關於高齡長者換照，應該結合醫療與公路監理單位，介入評估審核，提升用路人安全。

「高齡長者內在健康力與駕駛機動車輛安全性提升」計畫，針對國內交通情境所設計的小班級系列活動課程，望能減少高齡騎士的交通風險。成功大學體育健康與休閒研究所教授林麗娟指出，這項研究透過線上提醒、線下實作的方式提升社區中高齡者的肌力、平衡、心肺耐力等內在健康力，將健走杖和運動App結合。

林麗娟說，高齡長輩除了透過運動處方強化肌力、平衡力、敏捷力，家人也要關心是否仍適合繼續騎乘駕駛，避免高齡駕駛因功能退化而引發交通狀況。

國衛院群體健康科學研究所所長邱弘毅表示，長者應增加職能訓練，才能安全駕駛。記者廖靜清／攝影
國衛院群體健康科學研究所所長邱弘毅表示，長者應增加職能訓練，才能安全駕駛。記者廖靜清／攝影
台塑企業暨王詹樣公益信託與台灣流行病學學會合作，委由成功大學團隊推動「高齡長者內在健康力與駕駛機動車輛安全性提升」計畫，提升高齡長者駕駛安全。記者廖靜清／攝影
台塑企業暨王詹樣公益信託與台灣流行病學學會合作，委由成功大學團隊推動「高齡長者內在健康力與駕駛機動車輛安全性提升」計畫，提升高齡長者駕駛安全。記者廖靜清／攝影

交通事故 老年人口 高齡駕駛

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