新冠第6波疫情來勢洶洶 醫揭開藥現象不尋常欲爭補助

新冠肺炎第6波疫情，來勢洶洶。衛福部疾管署示警，新冠疫情處於上升階段，國內上周新增病例623例，較前一周新增329例，預計8至9月達到高峰。臨床醫師表示，確診病人開立抗病毒藥物，須對照病人用藥情形，目前無相關補助，恐降低醫師開藥意願，呼籲衛福部重視。

高雄縣醫師公會前理事長王宏育於臉書表示，新冠肺炎第6波傳染「真的滿嚴重的」，若病人心跳快、高燒的，大概都是流感，微燒的大概都是新冠肺炎，診所經過周日的休診，本周一時，病人格外的多，其中不少病人都有發燒症狀。

當天就在晚上9點下班的時候，藥劑師詢問，「王醫師，你有沒有覺得，最近有比較多COVID19（新冠肺炎）確診且初診的病人，來我們診所開立抗病毒藥物?」

王宏育說，開立抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid）要花很多時間，首先須診斷正確，還要詳查病人「所有服用的藥品」和倍拉維有無藥物交互作用，有吃降膽固醇的藥都得停藥，某些高血壓、鎮定劑藥品要減半使用，如果不能服用倍拉維，須改開立莫納皮拉韋（Molnupiravir） 。

王宏育指出，開藥過程須和病人解釋複雜情形，常解釋半天，還要寫字條給病人，以免他忘記，吃錯藥，而這些年紀大的病人還會說，「這麼複雜，你再講一次」，真的花很多時間，若是初診病人，要在雲端詳查這些資料，要查很久很久。

王宏育指出，2年前新冠疫情大流行的時候，開立倍拉維，一次會給予500元的費用，但去年3月開始，開藥不給任何費用。因此，現在已有醫師覺得，開藥花這麼多時間，卻不給任何費用，且醫師都太忙了，當然就不開這個藥，而請病人到別家診所去開立。

雖然覺得「不給付任何酬勞」沒有道理，但王宏育表示，也不能不開倍拉維給確診有高風險的病人，但是，疾管署這樣子不給付費用，好嗎？另以前幫病人做新冠肺炎的快篩，因為風險高，且試劑要醫師自己準備，給診所的費用是300點，但去年3月變成150點，硬生生打5折。所以大部分的診所都不會主動做這項檢查。

醫師公會全聯會本周日舉行會員代表大會，共有200多位代表開會，會中只有一個臨時動議，建議疾管署要給付費用比較合理，所有代表鼓掌一致通過。

疾管署發言人曾淑慧說，去年新冠肺炎從第五類法定傳染病降為第四類後，相關醫療費用均回歸健保給付，而依抗病毒藥物開立、使用，只要是快篩陽性患者，醫師均應開立，經監測用藥情形，仍在合理使用範圍，並未發現醫師「該開藥卻不開，或是不該開卻開藥」的情形，呼籲醫師該開藥時仍應開藥，維護民眾健康，目前抗病毒藥物庫存量充足。

王宏育建議，行政院長卓榮泰應盡快通過「健保基金收支保管及應用辦法」修正案，若遲遲不通過，讓衛福部「巧婦無米之炊」，賴清德總統競選時的理想，健康台灣主張，大概很難落實，呼籲行政院編列公務預算來解決「缺護理師、缺藥、缺床、急診給付及不合理的給付」等許多難題。