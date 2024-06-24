茶籽堂 「土地永續生態系展」 跨界兩大藝術家 感受從生活源頭帶動改變

經常現身於星級飯店旅宿、百貨商場的洗手體驗服務，茶籽堂以自然療癒的洗沐產品，深受大眾喜愛。成立於2004年的茶籽堂，一路從苦茶油復興之路、朝陽社區復興計畫，開展出自有的「土地永續生態系」，以五大面向帶動契作農民、消費者一起邁向永續生產、永續消費。近期更與藝術家Aguce、CN Flower創辦人凌宗湧合作，在松山文創園區的《永續好日子》活動展出，取材天然纖維、多層次植物的全新創作，帶領大家一同走入生生不息的「土地永續生態系」。

茶籽堂土地永續生態系展。 圖／茶籽堂提供

茶籽堂以復興臺灣苦茶油文化為品牌使命，在2016年發起苦茶油復興計畫，展開了回到源頭的改變之路。茶籽堂認為「永續」不僅只是探索產品的作法，而必須從源頭開始改變，將問題系統性解決，從原物料、產地、產品設計、生產製造到銷售體驗。這8年逐步透過產品設計、契作農場、製油工序、城市店鋪、朝陽社區等五大面向，發展出自有的「土地永續生態系」。

茶籽堂瓶器採輕量化設計，100%使用再生塑料rPET，每一瓶都比上一代瓶器減少41%塑膠用量，讓土地更減壓。 圖／茶籽堂提供

以產品設計來說，茶籽堂不斷探索臺灣植萃的特性，除了全產品100%添加臺灣苦茶籽，更透過多重植萃搭配，解決肌膚問題。2018年，茶籽堂受邀參與荷蘭循環經濟考察，與永續專業單位多方請益，包含循環台灣基金會、台灣設計研究院、REnato Lab、無氏製作等，在包裝材質上，制訂出「減少、回收、再生」的永續循環準則。2021年展開永續包裝第一階段的實踐計畫，推出以回收再生塑料rPET的新瓶身，選擇符合循環再生理念，設計上從源頭減量為目標；2023年朝向100%產品「最大比例使用回收再製材質」的永續包裝目標。

茶籽堂協助朝陽社區發展協會，攜手政府推動環境改造計畫，帶動社區觀光。 圖／茶籽堂提供

「朝陽社區」位於宜蘭大南澳地區，茶籽堂自2016年來此推動苦茶樹契作結緣，開始關注社區人口老化及外流危機，2018年攜手社區發展協會，展開「朝陽社區復興計畫」。在8年的深耕與共創，帶動社區從品牌識別、社區美學經營、空間改造、農學活動等多面向的活化。今日有更多人們開始到訪朝陽社區，社區的返鄉人口也變多。茶籽堂結識更多合作夥伴，一同站在土地上，倡議從源頭改變的理念與價值。

茶籽堂邀請城市裡的人們一同親近土地，參與農學體驗活動，分享土地美好價值。 圖／茶籽堂提供

茶籽堂三大契作產區宜蘭、花蓮、嘉義，主要有宜蘭小果苦茶籽和花蓮大果苦茶籽兩大品種。 圖／茶籽堂提供

在「契作農場」面向，自2016年推動苦茶油復興之路與農地結緣，至今全臺種植約40公頃，共有三大契作產區，宜蘭、花蓮、嘉義，與45位農民合作，推動苦茶樹友善農法的行動，長期提供栽培管理的支持，提升臺灣苦茶籽自給率。目前茶籽堂所有產品的苦茶油成分，100%使用臺灣在地苦茶籽，從產地到製造的完善「製油工序」，將一窺16道冷壓製油的特色與創新的冷用飲食提案，如何傳承苦茶油文化走入生活。

茶籽堂的「城市店鋪」透過兩間品牌概念店型，城市中的土地店─永康街概念店，與土地中的城市店─朝陽里海生活店，期許能成為城市與土地之間的橋樑，帶領人們走入山林、回到土地，體驗不同的生活型態。

茶籽堂首間形象店─永康街概念店，透過空間設計、工藝美學，融入臺灣山林意象，將土地帶回城市，帶到消費者面前。 圖／茶籽堂提供、汪德範攝影

茶籽堂第一間以土地為概念而生的朝陽里海生活店，成為城市人來到土地的「橋樑」，以共享租借服務，提供在地暢遊體驗用具。 圖／茶籽堂提供、楊承攝影

6月29、30日在松山文創園區2號倉庫，茶籽堂不僅推出品牌策展「土地永續生態系」，結合藝術創作與影響力統計，講述五大面向的策略與行動；更在29日上午11點舉辦「茶籽堂20週年影響力 土地永續生態系發布會」，邀請永續生態系的關建夥伴到場對談，暢談產品設計的減塑思考、設計導入地方社區、城市店鋪的挑戰與創新。另外還有趣味的「預知你的香氣運勢」活動，兌換品牌好禮。將是一場兼具美學感受、知識分享、生活體驗的多重永續派對。

【活動訊息】永續好日子 算我一份子 !五大活動亮點#6大主題策展 #永續生態聚落 #逆轉園遊會 #永續演唱會 #一起當個闖關無廢人免費入場日期：2024.6.29（六）-6.30（日）11:00-20:00地點：松山文創園區2號、3號、4號倉庫（臺北市信義區光復南路133號）