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7月6日起連續9個周六 台北市立動物園暑期夜間延長開放

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
台北市立動物園將自7月6日起，連續9個週六夜間延長開放至晚上9點。圖／取自台北市立動物園
台北市立動物園將自7月6日起，連續9個週六夜間延長開放至晚上9點。圖／取自台北市立動物園

北市動物園將自7月6日起連續9個週六夜間延長開放至晚上9點。今年以「夜FUN動物園」為主題，策畫「動物園110歲生日─尋找失落的野性」尋寶地圖闖關集章活動，搭配多場次的夜間保母講古、教育中心週六親子電影院、動物行為學院等豐富活動。

台北市立動物園園長諶亦聰表示，「夜FUN動物園」系列教育活動，包含週六「夜間Keeper's Talk」動物保母講古，今年提供多場次講古活動，其中還包括「動物開飯啦」時段，讓大家可以觀察動物食性及行為。今年也特別推出「夜FUN探險列車」，可探訪平常不對外開放的秘境，將有機會聆聽到動物園積極復育的台北赤蛙蛙鳴，觀察在野地搭起的「昆蟲電影院」，再經由貓纜下方的光平隧道欣賞動物光廊，以及路經熱帶雨林區動物們的休息區，體驗夜間限定的星光探索之旅。

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動物園 北市

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