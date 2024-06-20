忽視C肝恐變肝硬化 醫學中心調查四成多病患未積極治療

健保雖自2019年起已全額給付C肝病毒陽性口服抗病毒藥物，但仍有C肝病人排斥治療，彰化基督教醫學中心針對C肝病人進行研究發現，有四成多C肝病毒陽性病人未積極治療，原因是仍對治療必要性缺乏了解，以為無症狀就不治療，不知可能因此演變成肝硬化。

彰基胃腸肝膽科主治醫師蕭舜文表示，彰基積極配合國健署推動C肝根除計畫，但仍有不少個案對治療有疑慮，因此彰基從2020年1月至2023年6月期間，收集519位C型肝炎病毒陽性病人，分析影響其接受治療意願的因素。

彰基胃腸肝膽科主治個案管理師楊芳琦表示，彰基分析收治的519名個案，男性佔48.4%、女性占51.6%，有275位積極配合治療、244名C肝病毒陽性個案未積極尋求醫療，乃須由醫療專業人員主動去門診或電話進行C型肝炎治療衛教。

從病人的問卷調查發現，原本對藥物治療有疑慮的244名個案中，平均年齡為62歲，其中有76.6%病人被告知患有C型肝炎已經超過五年。他們不願意接受治療的前三大因素為因無症狀占43.0%，其次病人不知道治療的必要性占42.6%，而病人不知道目前新的治療政策和資源，並仍擔心干擾素的治療副作用占16.4%。而積極配合治療的275位病人，其中92%在被告知感染C肝的一年內積極完成治療，平均年齡為64歲。

其中一名黃姓女病患C型肝炎已20多年，曾接受干擾素治療，但因副作用多、身體不適而中斷療程，未再追蹤與治療，本次就醫檢查時即發現黃女抽血檢驗中有C型肝炎病毒，肝功能指數異常、胎兒蛋白指數異常、超音波為早期肝硬化及併有肝結節。