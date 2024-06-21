鐵粉心願成真再+1！超巨量純喫茶無糖綠茶登入！新品首月驚喜優惠等你來

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「純喫茶無糖綠茶」熱銷多年，稱霸超商飲料櫃，在無數粉絲敲碗期待下，960mL重量瓶無糖綠茶於今年4月重磅登場，大瓶價格更划算！不只聚餐、烤肉必備，更是吃火鍋、熱炒、炸雞、披薩等罪惡美食的標配，大瓶裝最適合和朋友一起暢飲，清爽解膩、好喝再加倍，特有的茶葉清香更是令人愛不釋手！

隨著「重量瓶純喫茶無糖綠茶」現身小七，引發社群熱議，許多網友紛紛詢問：「全聯何時會出純喫茶特大罐無糖綠啊？」「為什麼全聯只有一般紅茶和綠茶，有人在家裡附近的全聯看到無糖綠嗎？」、「敲碗全聯+1」……。

為了回應廣大粉絲的心願，即日起，純喫茶無糖綠茶大瓶裝在全聯也買得到了！新品上市6/14-7/11期間 ，消費者只要於實體門市持福利卡購買指定商品「純喫茶無糖綠茶960mL」，即加贈全聯50福利點，相當於現省5元，重量瓶無糖綠茶不只讓粉絲喝得過癮，還能省荷包！

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更令人驚喜的是，重量瓶純喫茶無糖綠茶不只是聚餐良伴，和各式料理都百搭，同時也是運動後解渴的清爽好選擇。近期《網路溫度計》透過大數據分析，發現在眾多適合運動後飲用的無糖飲料中，「無糖茶」是排名第一的網路聲量王。許多網友認為運動後流失水分、口乾舌燥，無糖綠茶可以馬上解渴又不會造成身體負擔，可以大口暢飲無負擔！

資料來源：網路溫度計 https://dailyview.tw/popular/detail/26444

純喫茶無糖綠茶使用大量茶葉沖泡，以冰析鮮萃工法鎖住茶葉原味，並且使用新鮮屋紙盒包裝，每日0-7℃冷藏直送、全程保鮮，讓每一口茶都能喝到清新茶香、回甘尾韻，茶味真實、不苦澀，自問世以來圈粉無數。960mL大瓶無糖綠更讓粉絲一次喝個過癮，網友表示：「大瓶的喝一下午，剛剛好」、「以前買中瓶沒幾口就灌完了，現在這麼大瓶放球場旁邊爽喝」。

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「國民茶飲」純喫茶無糖綠茶，零熱量、清爽又順口！不管是搭餐飲用，還是運動後享受大口清涼，都各有所好，你更偏好哪一種呢？現在就到全台7-ELEVEN、家樂福(含便利購)、全聯門市購買，一起享受新鮮暢飲、大瓶喝更過癮的暢快體驗吧！