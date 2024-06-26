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正逢腸病毒流行期 孩童染病要注意什麼？國內研究：應避免吃糖

聯合新聞網／ 食力Foodnext
（圖片來源：食力提供）
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整理＝編輯部

台灣近20年來常發生腸病毒的流行，這也是家中有幼童家長所關注的議題。台灣於1998年首度爆發腸病毒71型疫情，據衛生福利部當年度統計有405例疑似感染腸病毒後併發重症的個案，並導致其中78例幼童死亡。

腸病毒流行期 每週就醫人數超過萬人！

根據監測數據顯示，此後每3～5年會便出現一次全國性的腸病毒71型大流行。腸病毒具有高度傳播力，可藉由飛沫傳播，使得此病毒在學童間迅速傳播。根據疾管署的監測資料，目前國內正處於腸病毒流行期，5月和6月間每週門急診就診人數均超過流行閾值11,000人次，雖然多數病例為輕微或無併發症，但要注意的是，仍有少數病例發生重症或死亡，而其中原因尚不清楚。

血糖與體內病毒量有關？研究指出高血糖可能是病毒控制宿主的重要機制

國家衛生研究院分子與基因醫學研究所莊志立研究員、高齡醫學暨健康福祉研究中心賴瑞華助研究員，與感染症與疫苗研究所周彥宏研究員合作，利用具有人類腸病毒71型受體的基因轉殖小鼠感染此病毒，探討發生重症的原因。研究發現宿主若產生高血糖的現象，則會在病毒感染後產生腦幹發炎的現象。如果透過使用胰島素去調節血糖水平，發現不僅可以改善感染動物的存活率，還能減少病毒所引起的腦損傷。團隊研究其作用機制，發現miR-206扮演重要角色，針對miR-206的治療也顯示出潛在的療效，有望成為未來治療此病毒感染的新策略。本研究成果已於2024年發表在疾病診斷與治療知名學術期刊《Theranostics》。

腸病毒71型是一種可感染神經細胞的病毒（嗜神經病毒），當病毒侵犯中樞神經系統便會併發重症，重症者一般會有腦幹腦炎，藉由神經性肺水腫引起心肺衰竭，病程發展快速，可能在數天內致死。高血糖在嚴重感染期的病人是一很常見的現象，但其具體的作用機制仍不清楚。研究團隊發現具有病毒受體的基因轉殖小鼠，在感染此病毒後血糖水平顯著升高，胰島素水平則下降，此與人類感染後的情況類似。為瞭解高血糖對宿主的意義，研究團隊對這些小鼠注射胰島素調降血糖水平，發現不僅顯著提高了小鼠的存活率，還減少了腦幹中的病毒量，顯示病毒誘導宿主產生高血糖現象，可能是病毒藉以控制宿主複製病毒的重要機制。

研究指出，當孩童受到病毒感染，高血糖可能與病毒感染所引起的嚴重併發症有關聯。（圖片來源：國家衛生研究所提供）
研究指出，當孩童受到病毒感染，高血糖可能與病毒感染所引起的嚴重併發症有關聯。（圖片來源：國家衛生研究所提供）

為避免產生腦併症 建議幼兒病時不該攝取含糖食品

進一步研究其神經毒性機制，發現病毒感染引起的高血糖，會誘發的腦幹中微小核醣核酸miR-206的表現，而其他毒性較低的腸病毒（例如CoxA16）對miR-206的表現則沒有顯著影響，因此miR-206的水平與病毒的神經毒性程度密切相關。若透過抑制miR-206的活性，則可以減少病毒量和感染引起的神經損傷，顯示miR-206在此病毒的神經毒性中扮演了關鍵角色。

這項研究強調了控制血糖水平，對於減少此病毒感染所引起的嚴重併發症的重要性。為預防幼兒感染後產生腦併症的發生，建議當幼兒感染時若食慾不佳，家長應控制不要給與幼兒過多的含糖飲料、布丁或果凍等，並留意幼童之血糖值，避免因血糖的上升，增加重症的風險。

審稿編輯：林玉婷

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目前國內正處於腸病毒流行期，雖然多數病例為輕微或無併發症，但仍有少數病例發生重症或死亡，而其中原因尚不清楚。近期國家衛生研究院研究強調了控制血糖水平，對於減少此病毒感染所引起的嚴重併發症的重要性。為預防幼兒感染後產生腦併症的發生，建議當幼兒感染時，家長應控制不要給與幼兒過多的含糖飲料、布丁或果凍等。

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