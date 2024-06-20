AI助精準執法 環境部再爭取6年15億

為提升環境執法效率，環境部去年導入E-tracking環境追蹤分析數位科技工具，透過AI辨識及資料分析等方式及時發現可疑汙染源並即時處理，預計將再爭取6年15億預算整合各處監視鏡頭。

根據環境部統計，近年公害汙染陳情受理件數每年平均27萬件，平均每2分鐘就受理1件陳情案，除了陳情件數居高不下及環境稽查人力有限外，近年環保犯罪日新月異，各種取巧手法日趨複雜，使得稽查人員在調查汙染來源及查核蒐證上更加困難。

環境部環管署組長許正雄表示，為解決執法上的困難，環境管理署引進E-tracking工具，運用已建置的環境執法資訊系統，進行數位應用及轉型，以投入最少人力、時間、物力進行查核之高效率執法方式，發展視覺化分析工具，掌握汙染陳情熱區。

此外，也架設車牌AI辨識系統，即時告警疑似非法棄置車輛；以及整合列管事業資料於單一系統，運用資料分析勾稽可疑違規事業，假如出現有多筆類似汙染案件，也會有重大汙染的告警。

許正雄指出，根據環境管理署統計，公害汙染陳情受理件數自2021年27萬9383件下降至2023年26萬4315件，減少1.5萬件，平均每位稽查員裁處件數及罰鍰金額皆逐年提升，統計2021年至2023年，人均裁處件數從98件上升至188件，人均裁處罰鍰從新台幣65.7萬上升至新台幣79.9萬。

環管署署長顏旭明補充，為整合各系統監視鏡頭，以及增設並強化辨識鏡頭功能以進一步提高稽查成效，環境部已向行政院爭取自2026年起6年15億元經費。