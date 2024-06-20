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公布中捷事故調查 運安會點名未規範緊急停車授權機制

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
台中捷運去年5月發生興富發建案工程車吊臂掉落砸中車廂事件，造成1人死亡、10多人受傷，運安會今天舉行記者會公布最終調查報告，由運安會鐵道調查組組長吳吉村（左起）、運安會執行長林沛達、運輸工程組組長莊禮彰、運輸安全組組長鄭永安說明。記者胡經周／攝影
台中捷運去年5月發生興富發建案工程車吊臂掉落砸中車廂事件，造成1人死亡、10多人受傷，運安會今天舉行記者會公布最終調查報告，由運安會鐵道調查組組長吳吉村（左起）、運安會執行長林沛達、運輸工程組組長莊禮彰、運輸安全組組長鄭永安說明。記者胡經周／攝影

台中捷運去年5月發生興富發建案工程車吊臂掉落砸中車廂事件，造成1人死亡、10多人受傷。國家運輸安全調查委員會今發布調查報告，共有6項「與風險有關調查」，包括現行法規未規範施工廠商對於建築物高空吊掛作業，需進行風險評估及提出預防措施、於鄰接重要交通要衝的施工計畫未有整體性聯合審查機制、中捷未明確規範緊急停車授權機制等。

運安會今召開記者會公布最終調查報告，由運安會鐵道調查組組長吳吉村說明，吳吉村指出，事故列車於豐樂公園站出發，保全人員雖然發現桁架侵入軌道，但因車站月台無可供人員啟動緊急停車之設備，致無法立即阻止列車離站；隨車站務員雖立即通報行控中心停車，並試圖拿取鑰匙開啟手動駕駛台蓋板欲按下緊急煞車按鈕，但在完成通報及開啟手動駕駛台蓋板前，事故列車以時速43.7公里的速度撞及侵入軌道上桁架。

運安會也表示，中捷是國內首次無人駕駛系統導致的重大外物入侵事故，相關改善建議是從法規、設備面全面改善，包括要求在車站建立緊急停車按鈕等，希望未來類似事件不要再發生。

台中捷運去年5月發生興富發建案工程車吊臂掉落砸中車廂事件，造成1人死亡、10多人受傷，運安會今天舉行記者會公布最終調查報告，由運安會鐵道調查組組長吳吉村說明。記者胡經周／攝影
台中捷運去年5月發生興富發建案工程車吊臂掉落砸中車廂事件，造成1人死亡、10多人受傷，運安會今天舉行記者會公布最終調查報告，由運安會鐵道調查組組長吳吉村說明。記者胡經周／攝影
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