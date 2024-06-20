失智友善紀錄片「阿姨，上學囉！」屏東首映 盼創友善未來

台灣失智人口超過30萬人，長者失智症盛行率更隨年齡增加有倍增趨勢，失智照顧者心路歷程及失智友善社區議題漸受關注；天主教失智老人基金會與屏基醫療財團法人附設長照機構，今天在中影影城舉行失智友善紀錄片「阿姨，上學囉！」屏東首映會，透過影片和會後對談，讓民眾認識失智症，盼對失智者及家庭給予友善支持，共創失智友善未來。

「阿姨，上學囉！」歷時兩年多籌備拍攝，以「看見失智者的能力」為故事主軸，描述主角82歲劉王壁英和69歲郭秀珍，在罹患失智症後，雖然腦部認知退化導致人事物的遺忘，但對於過去擅長的事情，記憶依然留存，能有機會發揮所長、參與社會服務並實現自我，因而獲得成就感。聖若瑟失智老人養護中心護理組長戴玟婷說，其實失智長輩走在路上跟一般人沒有兩樣，透過這部片讓大家對失智者不是只有看到疾病，更看到他們的獨特性和還有的能力。

「失智症不是正常老化，而是腦部病變的疾病」，屏基神經內科主任陳昶宏說，屏基於6年前成立失智共同照護中心，與屏東市等10個失智社區服務據點合作，共同打造屏北地區失智照護網。5年前開辦記憶門診，民眾只需花半天時間即可完成抽血、電腦斷層、腦波、神經行為等檢查，已協助1485位個案確診失智症、1384位個案及其家庭接受諮詢及轉介服務，降低照顧者壓力。

他說，失智症被視為本世紀全球公共衛生面臨的最大挑戰之一，民眾當發現身邊家人、親友有記憶力減退而影響生活、計畫事情或解決問題有困難、無法勝任原本熟悉的事務、對時間地點感到混淆。理解視覺影像和空間之關係有困難、言語表達或書寫出現困難、東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力、判斷力變差或減弱、從職場或社交生活中退出、情緒和個性的改變等警訊徵兆，應及早協助就醫診斷，以達到預防及延緩失智。