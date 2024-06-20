調查報告出爐！中捷手動駕駛阻列車需15秒 運安會：當天列車12秒就撞上

台中捷運去年5月發生興富發建案工程車吊臂掉落砸中車廂事件，造成1人死亡、10多人受傷。國家運輸安全調查委員會今召開記者會公布最終調查報告指出，中捷有手動駕駛台可以阻止列車前進，雖然發現異物侵入軌道當下，隨車站務員想到按停止按鈕，但拿出鑰匙開啟到按下一般需要15、16秒時間，當天列車12秒就撞上。

運安會今公布中捷事故調查報告指出，事故當下隨車站務員發現軌道上異狀，雖立即通報行控中心停車，並試圖拿取鑰匙開啟手動駕駛台蓋板欲按下緊急煞車按鈕，但在完成通報及開啟手動駕駛台蓋板前，事故列車即撞及侵入軌道上的桁架。

運安會進一步說明，手動駕駛台並非設計在列車由系統自動駕駛時使用，因此平時為上鎖狀態，儘管隨車站務員發現軌道上異狀，試圖拿取鑰匙開啟手動駕駛台蓋板按下緊急煞車按鈕，但經專案調查小組實際測試，一般完成隨車站務員訓練人員約需15至16秒時間，才能完成開啟蓋板並按壓緊急煞車按鈕，事故當天自隨車站務員發現軌道上的桁架至列車撞及桁架僅12秒。

此外，運安會也說，車廂內雖有車門釋放把手及緊急按鈕，但根據系統設計，當列車以自動駕駛模式運轉時，系統會將列車左右兩側車內車門釋放把手鎖定，即使按下去，列車也要等到下一站才會停止。

運安會今也針對職安署、交通部、台中市政府、台中捷運、宇球公司及嘉謜工程等6單位提出改善建議，運安會表示，依規定政府單位收到改善建議必須在90天內提出處理報告，並提出對應分項執行計畫，若運安會認為可行就會呈報到行政院核准；若90天內無法完成則會納入列管程序，每半年要向行政院及運安會回報進度。

對於目前國內有許多軌道建設也持續興建中，是否一併提出改善建議？運安會表示，中捷是國內首次無人駕駛系統導致的重大外物入侵事故，相關改善建議是從法規、設備面全面改善，包括要求在車站建立緊急停車按鈕等，希望未來類似事件不要再發生。