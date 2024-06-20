台鐵票價將調漲 交長：適時反映成本有助提升營運品質、準點率

交通部長李孟諺今上午視察台鐵行控中心。針對台鐵票價調漲，李孟諺受訪時重申，台鐵29年未調整，台鐵目前正依相關程序研擬方案，屆時會送交通部票價審議委員會審查，票價適時反映成本，對提升台鐵營運品質將有很大幫助。

李孟諺說，台鐵票價29年未調整價格，很多票價明顯偏低，舉例而言，從台鐵台北站搭到板橋站，票價只要15元，比公車30元、捷運25元便宜很多，但搭乘台鐵的時間卻比公車、捷運快。他認為，若能適度反映合理票價跟成本，對台鐵準點率、服務等營運品質的提升有很大幫助。

至於票價調整期程？他說，目前台鐵正依相關程序研擬方案，也還要通過董事會決議，目前尚未報交通部，屆時交通部的票價審議委員會將考量大環境、成本、對台鐵永續經營、提升品質等因素，選出最佳化的票價調整方案。

李孟諺也指出，大家都期待台鐵運能、運量能提升，今年也設定台鐵準點率97%的目標，台鐵行控中心設備是民國92年建制，交通部已請台鐵規畫利用新科技提升行控中心效能，減輕人為判斷負擔，也讓準點率、安全性提升。

有關「以多元通訊為架構之行車控制4.0系統」進度，李孟諺說，這是一個實驗計畫，針對台鐵提升行車控制，先做可行性研究，在研究基礎之上再進一步提出行車安全、準點率的提升方案，方案投資也會做相關評估。