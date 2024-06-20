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運安會中捷事故調查報告 交通部、中市府和業者均被要求改善

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
興富發建設文心愛悅建案頂樓塔吊的吊臂去年5月10日砸落中捷軌道，列車撞中吊臂，發生1死14傷事故。本報資料照片
興富發建設文心愛悅建案頂樓塔吊的吊臂去年5月10日砸落中捷軌道，列車撞中吊臂，發生1死14傷事故。本報資料照片

台中捷運去年5月發生興富發建案工程車吊臂掉落砸中車廂事件，造成1人死亡、10多人受傷。國家運輸安全調查委員會今發布調查報告，並針對6單位提出6項改善建議，包括建議職安署建立塔式起重機拆除作業指引、交通部修訂捷運及鐵路相關禁建限建法規、台中市政府針對鄰近交通要衝的建築工程作業進行聯合審查等。

運安會今針對中捷事故公布調查報告，分析內容包括拆除機桁架斷裂過程及原因、塔式起重機安全檢查及操作程序、鄰近交通要衝的高空吊掛作業審查規定、建築工程之交通維持計畫、捷運緊急停車設備及授權、捷運外物入侵軌道緊急應變處置、無人駕駛系統的外物入侵偵測機制、行控中心系統告警顯示設計、生還因素分析。

運安會針對中捷事故提出6項改善建議，建議宇球公司及嘉謜工程，明確規範及要求作業人員於操作塔式起重機進行吊掛作業時，應遵守「起重升降機具安全規則」相關規定；建議職安署建立塔式起重機拆除作業指引，提供廠商依循建立標準作業程序。

運安會也建議，交通部檢視或修訂捷運及鐵路相關禁建限建法規，要求臨捷運及鐵路從事高空吊掛作業的施工廠商，應提出高風險施工項目風險評估及預防措施；建議台中市政府針對鄰近交通要衝的建築工程作業，應由相關管理單位聯合審查。

此外，因應無人駕駛系統外物入侵，運安會建議，台中捷運於車站設置緊急停車鈕、改善人員緊急通訊用語及緊急停車決策的授權，以利人員於緊急狀況時可立即執行緊急停車動作，另明訂事故後的巡檢程序，以利確認是否有人員受困或外物掉落於車底。

台中捷運 運安會 重機

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