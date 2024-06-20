聽新聞
test
0:00 / 0:00
高溫示警！4縣市今將飆36度橙色警戒 這3縣市黃色燈
邁入炎夏，高溫炎熱，中央氣象署今發布高溫警戒，包括彰化縣、雲林縣、台南市及屏東縣地區今天中午前後為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，呼籲民眾注意；此外，高雄市、花蓮縣及台東縣地區則為黃色燈號，民眾要小心，以免遭受熱傷害或中暑。
根據中央氣象署的資料，黃燈是氣溫達攝氏36度以上；橙燈為氣溫達攝氏36度以上，且持續3天以上；或氣溫達攝氏38度以上；紅燈則為氣溫達攝氏38度以上，且持續3天以上。
中央氣象署今天上午發布高溫警訊，今日中午前後彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；另高雄市、花蓮縣、台東縣地區為黃色燈號。
中央氣象署提醒民眾，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。
此外，要小心老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境，以免遭受熱傷害或中暑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言