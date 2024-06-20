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產婦第5次生子後大出血 豐原醫院多科醫護合力救回她

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
新生兒母親卓女和丈夫感激，和豐原醫院婦產科主任張崑敏醫師及小兒科醫師黃伃㚬合影。圖／衛福部豐原醫院提供
新生兒母親卓女和丈夫感激，和豐原醫院婦產科主任張崑敏醫師及小兒科醫師黃伃㚬合影。圖／衛福部豐原醫院提供

卓姓女子第5次生產，日前在醫院順利生下男嬰後她竟大出血，衛福部豐原醫院多科醫護人員合力緊急處置，團隊合作下止血救回她。

卓女喜迎她的第5次生產，她半夜突然開始感覺陣痛加劇，在家人陪同下急赴豐原醫院待產，到院後不到3小時，順利誕下一名重達3140公克的健康男嬰。

但產後不久，她嚴重大出血，情況危急，專業醫療團隊動員婦產科、放射科、小兒科、檢驗科及護理科等多科協作，迅速展開緊急處置，過程中輸血超過2000毫升，使用Bakri Balloon(專門用於產後出血時壓迫子宮腔的水球)壓迫子宮腔止血，會診放射科執行子宮動脈血管栓塞術控制出血。過程中血色素一度降至7.7g/dl，在團隊的照護下順利止血，卓女才免轉加護病房與男嬰分離，經5天的治療與照護，母子均安順利出院。

婦產科張崑敏醫師表示，成年女性血色素正常約為11.5到18 g/dl，產後大出血係指陰道生產後24小時內出血量超過500毫升，若產婦本身患有糖尿病、高血壓、子宮肌瘤，或產婦羊水過多、胎兒過大、經產婦、急產、子宮感染或產程過長等都可能會增加產後大出血機率。

產房護理長吳嘉玲說，除針對高危險妊娠產婦提供專業臨床照護外，心理層面給予支持並協助家庭運作也是不容忽視的一環。在卓女出血過程中，她表達對胎兒的擔憂與心念，醫療團隊評估後隨即協助母子同室，以利親子互動及哺餵，體現護理關懷以人為本的核心價值。

根據衛生福利部統計處公告，2022年每10萬活產中就有13.3名孕產婦死亡，周產期醫學會統計每天約有120例產婦產後大出血，死亡率約2.6%，死亡率為日本4倍。豐原醫院為高危險妊娠及新生兒中度級急救責任醫院，並於113年加入中區區域聯防計畫，提供高危險妊娠及新生兒的全面照護。

團隊 子宮肌瘤 豐原

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