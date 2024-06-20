大甲李綜合醫院率先中市啟用App檢傷系統 節省3倍時間

台中大甲李綜合與彰化秀傳醫院使用同樣醫療作業系統，廠商設計QR Code App檢傷系統，將醫院系統與消防系統整合，救護人員把患者送到醫院後，拿平板掃描就可獲得病患檢傷資料，彰化使用2個多月，大甲李綜合醫院率先在全台中市使用，大幅減少救護人員在醫院等待輸入患者檢傷資料，時間至少節省3倍。

大甲李綜合醫院院長隋善中表示，該院雖位在台中海線偏鄉，醫療設備與服務不輸給醫學中心，還有台中榮總醫生的駐診；為推動企業ESG落實社會責任、邁向淨零碳排，院方逐漸邁向E化與無紙化發展，多次派醫院同仁到其他醫院觀摩，在彰化啟用緊急救護QR Code後，醫院跟進率先在台中市率先啟用。

隋善中說，消防分隊救護人員將患者送到醫院急診後，還要輸入患者資料，填寫基本資料、過往病史、檢傷分類及生命徵象等至少23項關鍵資訊，現在醫院引進該系統後，醫院、消防局緊急管理系統整合，救護人員只要拿出消防局專用的平板，掃院內患者的QR Code，資料馬上傳輸到消防局內的系統，可加快救護人員的作業流程，也能減少輸入資料時的錯誤率。

「該系統有加密系統，不必擔心患者個資外洩。」大甲李綜合醫院資訊處主任黃田忠說，只有消防局的平板能讀取患者檢傷的資料，一般的平板或是手機，如果試著掃描醫院患者的QR Code，顯示出來的是一串亂碼數字，不必擔心被有心人士亂用。

根據台中市政府消防局資料顯示，全市29個行政區，目前有9個救災救護大隊、52個分隊，以及1個專責救護隊與1個搜救犬隊，從2022年開始，每年緊急救護案件數已突破16萬件。黃田忠表示，過去患者檢傷資料輸入，包括生命徵象、檢傷紀錄、檢傷級數、意識狀態等，一位患者輸入需要耗費10多分鐘，現在用平板鏡頭一掃，就能全部獲取資料，能大幅節省時間，救護人員也不必擔心耽誤回消防分隊。