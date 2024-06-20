台鐵加碼開行3天台東出發「仲夏寶島號」 明起開搶

「2024仲夏寶島號」6月12日開訂後即秒殺售罄，台鐵公司表示，為支持花東鐵道觀光旅遊，並回饋南台灣民眾，加碼開行周日由台東開往玉里第4667次仲夏寶島號，開行日期分別為7月14日、7月28日及8月11日，將於6月21日上午10時開放訂購。

加碼開行的仲夏寶島號上午9點26分自台東站出發，沿途停靠山里、池上、富里、玉里等站。訂購車票後，可於活動日前30日至開行前5日，憑2024仲夏寶島號4667次的車票至各站售票窗口加購前接駁車301次新自強號（台南站6:30開；新左營07:00開、高雄07:10開、屏東07:28開，09:19到達台東站），及後接駁車5265次新自強號（玉里站17:01開；20:22到達台北站）。

台鐵表示，周日限定版仲夏寶島號每張單一售價1388元整，每車廂均有專屬星級導覽服務，憑車票於搭乘日當天，可獲得2024紀念車票及限量活動資料夾1份。

台鐵指出，旅程中除了拜訪有大地上穀倉美譽的「富里車站」外，中午時段停靠於全台16大最美麗火車站之一「池上車站」，可選購遠近馳名的池上便當。此外，傳說中到不了的秘境山里站，鐵道作家劉克襄推薦的白色小教堂座落在山林中，到達終點玉里站可以來場玉里麵及臭豆腐的美食饗宴。

此外，台鐵也說，易遊網旅行社結合仲夏寶島號與台鐵郵輪式列車的精選行程，停靠站點的同時也會搭配遊覽車做景點的接駁服務，交通、景點、食宿、領隊一次滿足，提供旅客獨特的停泊、慢行玩法。更多優惠資訊可至臺鐵公司官網與易遊網官網查詢。