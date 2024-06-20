「再也不信台灣文創」她逛西門町聽店員一句話買2千元洋裝 滑手機見同款傻眼

有一名女網友在論壇Dcard上以「這輩子不會再相信台灣的文創 」為題發文，她抱怨在西門町被店員一句「純手工打版自製」給矇了，害她花2千元買到淘寶500元的洋裝，怒斥不會再相信台灣文創。貼文一出，引發網友熱議。

原PO透露，上週日去西門町逛街，在一間文創小店買了一件洋裝，當時店員告訴她：「這是純手工打版自製的。」，雖然要價2千多元，想說支持一下台灣文創就忍痛買下了。結果隔天早上通勤滑手機，竟然看到淘寶上一模一樣的洋裝只賣500多元，令她為之氣結！

原PO表示，她確定是一樣的一件洋裝，因為有實拍細節圖可對照，最後她氣憤地說：「這輩子都不會相信台灣文創了，這兩千元就當做繳學費。」

這篇文章迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感「淘寶進貨加價賣很正常，重點是騙人是文創手作就很討厭」、「台灣真的八成小店都是淘寶來的，我不如去買連鎖的」、「文創已經變成一個行銷詞，真文創都還躲在工作室裡」、「拿著淘寶賣場給店家，說妳看妳們已經紅到被抄襲了欸，真的很扯」、「人生教訓的學費真的是很昂貴啊」、「所以買衣服前都要先搜尋一下才不會吃虧」。

也有不少網友看完忍不住酸言表示「台灣文創」、「純手工下訂單」、「真手工，手工費賣個4倍可以」、「來，跟著我念：盤子」。

有過同樣經驗的網友安慰原PO「拍拍妳，我明白妳的感受，我之前是在某次心中山市集買了一件韓版T，老闆定價$680，我跟老闆殺$650，當時老闆很阿沙力的答應了。不久，在南港After party看到完全一模一樣的衣服，訂價$300，我當場：傻眼、火大」、「之前在新竹的假日市集也花兩千多塊買一件店家宣稱是自己設計的洋裝，後來在淘寶看到一模一樣的洋裝不到200台幣」、「我上次也是去九份買了一件1680的裙子，也說是自己打版縫製外面買不到，後來在淘寶看到賣一百多人民幣直寄台灣還免運」。