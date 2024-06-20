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進入夏季天氣型態 吳聖宇：下周熱帶擾動有成颱機會

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
未來1周天氣高溫悶熱、以午後雷陣雨天氣型態為主。聯合報系資料照
未來1周天氣高溫悶熱、以午後雷陣雨天氣型態為主。聯合報系資料照

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，梅雨告一段落後，台灣天氣型態正式進入夏季型。今天到周末(22至23日)典型夏季天氣型態明顯，上午各地大致多雲到晴，午後各地山區以及局部近山區域有熱對流發展帶來短暫陣雨或雷雨的機會，整體降雨呈現往山區縮減趨勢，但提醒民眾注意午後天氣變化，尤其是到山區、溪流邊活動要特別小心。

溫度方面則是高溫、炎熱，各地高溫可能達33至35度，局部會有36度以上極端高溫機會。

吳聖宇說，預估到了下周初(24至25日)間，南海西側一帶可能會有熱帶擾動逐漸發展，甚至有形成熱帶性低氣壓或輕度颱風機會。預報資料顯示因高壓引導，即使擾動發展起來也不會影響台灣，而是往海南島方向移動，但有可能會讓太平洋高壓強度稍微減弱，導致台灣上空午後熱對流發展變得比較旺盛，後續變化有待觀察。

吳聖宇指出，下週三(26日)之後，南海熱帶擾動進入陸地減弱消失，太平洋高壓又會再度增強，天氣再度恢復穩定夏季型態，午後雷雨減少，以山區降雨為主，溫度持續炎熱，甚至有可能比本周溫度更高一些，且有機會一直持續到7月初。

短時間內來看，一直到7月初之前，吳聖宇指出，南邊熱帶擾動不易發展，影響台灣機會也很低，7月上旬之後，隨太平洋高壓位置逐漸北抬，擾動發展就可能會比較活躍一些，但會不會影響台灣要持續觀察。

雷雨 高溫

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