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熱爆！今高溫上看36度以上 「這些地區」午後恐雷陣雨

今高溫上看36度以上 這些地區午後恐雷陣雨

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
中央氣象署指出，午後配合熱力作用，中部以北、東半部及其他山區仍有局部短暫雷陣雨。本報資料照片
中央氣象署指出，午後配合熱力作用，中部以北、東半部及其他山區仍有局部短暫雷陣雨。本報資料照片

今天很熱，要注意防曬。中央氣象署指出，今太平洋高壓勢力西伸增強，環境為偏南風，各地大多為多雲到晴，午後配合熱力作用，中部以北、東半部及其他山區仍有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部因海陸風輻合作用，亦有零星短暫陣雨，但整體降雨趨勢逐漸減少。

氣象署說，今各地高溫約31到35度，其中彰、雲、南、高、屏及花、東有局部36度以上高溫發生機率，天氣炎熱，外出活動應注意防曬並多補充水分。

馬祖金門易有低雲或局部霧影響能見度，金門又以清晨機率較高。氣象署上午7時10分針對金門發布濃霧特報，指出馬祖及金門地區易有低雲或局部霧影響能見度，金門已出現能見度不足200公尺的現象，交通往返請留意航班資訊。

氣象署也說，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今環境風場為偏南風，北部位於下風處，汙染物稍易累積，中午受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

氣象署 金門 馬祖

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