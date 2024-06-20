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離神明最近的舞蹈 「上造」邀觀眾入虛擬神爐淨化身心

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「上造」以台灣道教的送神儀式為創作發想，透過遊走式的觀看模式，引領觀眾進入一場令人目眩神迷、超越想像的的祭典現場。7名舞者化為七位神祇，為參與者除厄納福，「上造(送走)」霉氣與生命中一切不必要的壞運。記者陳宛茜／攝影
「上造」以台灣道教的送神儀式為創作發想，透過遊走式的觀看模式，引領觀眾進入一場令人目眩神迷、超越想像的的祭典現場。7名舞者化為七位神祇，為參與者除厄納福，「上造(送走)」霉氣與生命中一切不必要的壞運。記者陳宛茜／攝影

在許程崴的沉浸式舞蹈作品「上造」中，觀眾被邀請進入舞者圈起的「神爐」空間之中，聽見虎頭銅鈴鈴聲大作、象徵七位神祇的紙糊神獸蹲踞四周，用各種目眩神祕的舞姿為觀眾祈福。接著噴出大量煙霧。眼前紅光亮起，觀眾彷彿在香爐中被焚燒、淨化，身體和心靈一起清零.。「我希望在劇場裡創造一個非常有儀式感的場景。」許程崴希望觀眾因為這樣的儀式感，得到好好生活的力量。觀眾則形容「神明離我們好近」、「感覺被香圍繞」。

「上造」曾於高雄春天藝術節好評完售，經過兩年的沉澱醞釀，此次推出沉浸式舞台版，今(20日)起於台北水源劇場演出。「上造」以台灣道教的送神儀式為創作發想，透過遊走式的觀看模式，引領觀眾進入一場令人目眩神迷、超越想像的的祭典現場。7名舞者化為七位神祇，為參與者除厄納福，「上造(送走)」霉氣與生命中一切不必要的壞運。

「從小跟著父親穿梭在生與死的現場，我總是想探究[人為何而活，又為何而死？」祖父、父親都從事殯葬業的編舞家許程崴，從小就跟著父親一同穿梭在殯儀館與墓園之間，濃厚的儀式感成為其獨樹一幟的作品特色。兩年前許程崴在新冠疫情跌宕起伏之際，感受到人心浮動焦躁、卻渴望安定的力量，創作出「上造」。

舞團邀請到百年傳統紙紮工藝名店「新興糊紙文化」，運用傳統紙紮工法打造象徵性的香爐，以及龍、虎爺、藤蛇、烏龜、金魚等七種神祇。舞者、觀眾就在香爐之中舞動遊走，自由移動的步伐能讓觀眾近距離感受群舞的肢體能量，也能自由切換觀看位置。

舞作中「大祭大霧」的片段創新觀眾的五感體驗，將道教儀式化為現實的魔法。觀眾彷彿置身香爐中，周圍煙霧繚繞，7位神祇若隱若現，煙霧中響起的鈴聲彷彿安定人心的力量。「看完之後，不只心靈輕鬆，身體也會跟著輕鬆。」許程崴說，「上造」將舞蹈變成一個儀式，帶領人們淨化自己、找到重生的力量。

●「上造」6月20日至6月23日於台北水源劇場演出：https://www.opentix.life/event/1781515613517504512

「上造」邀請到百年傳統紙紮工藝名店「新興糊紙文化」，運用傳統紙紮工法打造象徵性的香爐。記者陳宛茜／攝影
「上造」邀請到百年傳統紙紮工藝名店「新興糊紙文化」，運用傳統紙紮工法打造象徵性的香爐。記者陳宛茜／攝影
「上造」以台灣道教的送神儀式為創作發想，透過遊走式的觀看模式，引領觀眾進入一場令人目眩神迷、超越想像的的祭典現場。7名舞者化為七位神祇，為參與者除厄納福，「上造(送走)」霉氣與生命中一切不必要的壞運。記者陳宛茜／攝影
「上造」以台灣道教的送神儀式為創作發想，透過遊走式的觀看模式，引領觀眾進入一場令人目眩神迷、超越想像的的祭典現場。7名舞者化為七位神祇，為參與者除厄納福，「上造(送走)」霉氣與生命中一切不必要的壞運。記者陳宛茜／攝影
「上造」以台灣道教的送神儀式為創作發想，透過遊走式的觀看模式，引領觀眾進入一場令人目眩神迷、超越想像的的祭典現場。7名舞者化為七位神祇，為參與者除厄納福，「上造(送走)」霉氣與生命中一切不必要的壞運。記者陳宛茜／攝影
「上造」以台灣道教的送神儀式為創作發想，透過遊走式的觀看模式，引領觀眾進入一場令人目眩神迷、超越想像的的祭典現場。7名舞者化為七位神祇，為參與者除厄納福，「上造(送走)」霉氣與生命中一切不必要的壞運。記者陳宛茜／攝影
「上造」以台灣道教的送神儀式為創作發想，透過遊走式的觀看模式，引領觀眾進入一場令人目眩神迷、超越想像的的祭典現場。7名舞者化為七位神祇，為參與者除厄納福，「上造(送走)」霉氣與生命中一切不必要的壞運。記者陳宛茜／攝影
「上造」以台灣道教的送神儀式為創作發想，透過遊走式的觀看模式，引領觀眾進入一場令人目眩神迷、超越想像的的祭典現場。7名舞者化為七位神祇，為參與者除厄納福，「上造(送走)」霉氣與生命中一切不必要的壞運。記者陳宛茜／攝影
在許程崴的沉浸式舞蹈作品「上造」中，觀眾被邀請進入舞者圈起的的「神爐」空間之中，在煙霧瀰漫中感受淨化的神秘力量。攝影／歐珀豪；許程崴製作舞團／提供
在許程崴的沉浸式舞蹈作品「上造」中，觀眾被邀請進入舞者圈起的的「神爐」空間之中，在煙霧瀰漫中感受淨化的神秘力量。攝影／歐珀豪；許程崴製作舞團／提供
「上造」以台灣道教的送神儀式為創作發想，透過遊走式的觀看模式，引領觀眾進入一場令人目眩神迷、超越想像的的祭典現場。7名舞者化為七位神祇，為參與者除厄納福，「上造(送走)」霉氣與生命中一切不必要的壞運。記者陳宛茜／攝影
「上造」以台灣道教的送神儀式為創作發想，透過遊走式的觀看模式，引領觀眾進入一場令人目眩神迷、超越想像的的祭典現場。7名舞者化為七位神祇，為參與者除厄納福，「上造(送走)」霉氣與生命中一切不必要的壞運。記者陳宛茜／攝影

劇場 觀眾

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