月嫂器捐遺愛惠及 洗腎夫獲他人捐腎

「月嫂」黃楨栗有感於病人及家屬等待器官移植的辛酸，主動簽下器捐意願書，不料去年10月動脈瘤突然破裂，搶救後仍深度昏迷，判定腦死後捐出肝、腎臟及眼角膜，遺愛人間；而4個月後她長年洗腎的丈夫因三親等關係，優先獲得大愛器捐機會，成功換腎。她丈夫說，妻子永遠是家中的驕傲，因她的大愛，讓善緣生生不息。

當月嫂10多年的黃楨栗與丈夫育有一對雙胞胎女兒，是名樂觀、有愛的媽媽。她生前因丈夫洗腎，發現等待器官移植的病人及家屬常需奔波醫院，十分辛苦，於是簽下器捐意願書，希望幫助需要幫助的人。不料去年10月她的動脈瘤突然破裂，經治療仍深度昏迷，最終判定腦死，家人決定完成她生前器捐遺願，讓她的生命繼續延續。

黃楨栗捐出肝臟、腎臟及眼角膜，但她與丈夫血型不同，排斥風險高，無法移植腎臟給丈夫，不過4個月後，她丈夫因三親等優先政策獲得其他大愛器捐機會，成功換腎。