首家地區醫院 台南佳里奇美獲肺阻塞疾病認證

肺阻塞疾病日益受到外界重視，台南佳里奇美醫院長期投入跨領域醫療照護，自2018迄今收治634人，成為全台首家通過肺阻塞疾病照護品質認證的地區醫院。

依據流行病學統計，台灣肺阻塞（慢性阻塞性肺病）盛行率約10%，相當約230萬人被診斷為肺阻塞，每年因肺阻塞相關疾病的死亡人數高達1萬多人，成為台灣10大死因的第9位。

佳里奇美胸腔內科部長廖光明說，慢性肺阻塞是一種常見慢性呼吸道發炎疾病，抽菸是主要危險因素。另吸入有毒害微粒、氣體、燃燒木材或生物燃料產生的空汙、身體老化也原因，臨床症狀有咳嗽、呼吸困難及咳痰，如未及時接受適當治療，病情易隨著時間惡化。

佳里奇美院長周偉倪指出，院方自2018年起由胸腔內科門診參與全民健保慢性阻塞性肺病醫療給付改善方案，推動跨領域醫療照護團隊，成員包括醫師、呼吸治療師、肺阻塞個管師、戒菸個管師、檢查室、營養師、護理師、復健師、藥師、資訊室、社工師、教學研究組及品質管理中心等專業人員，希望透過整合團隊努力及創新，造福更多肺阻塞的長者。