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雲林30院所組團隊 到宅診療

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林30家醫療院所成立第一支到宅診療團隊，讓失能老人在家也能獲得更好的醫療照護，不必住院安心養病。記者蔡維斌／攝影
雲林30家醫療院所成立第一支到宅診療團隊，讓失能老人在家也能獲得更好的醫療照護，不必住院安心養病。記者蔡維斌／攝影

為解決失能老人就醫困難現況，雲林縣西螺好所宅診所和雲林基督教醫院合作先行推動到宅醫療服務，頗有成效，獲健保署和雲林縣府支持，昨天號召雲林30家院所、機構70名醫護人員在雲基誓師，成立到宅服務團隊，將於7月1日上路，提供「在宅急症照護」服務，不必住院仍有醫師到宅診療。

近年來積極推動到宅診療的西螺好所宅診所院長黃子華以早年醫生到宅看病的「出診模式」，幫忙一些失能老人看病，並與雲林基督教醫院合作擴大服務量能，成效極佳，獲健保署與縣府支持，為精進居家照護品質，推行「在宅急症照護模式」，讓居家醫療遍地開花，彌補偏鄉醫療資源不均現象。

雲林30家地區醫院、診所、居家護理所及藥局整合醫療與照顧資源，首度推出「醫路守護，雲林好照」計畫，成立到宅診療團隊，讓無法到醫院的失能老人，由醫生到宅診療，獲更好照護。

雲林基督教醫院長鄭清源說，雲林人口老化，獨居失能人口增加，偏鄉照護資源不足，凸顯居家醫療照護的重要，期待透過各院所「繁星連線」，減少住院也能滿足急症患者的照顧需求。

黃子華說，以往罹患感染病症，例如肺炎、蜂窩性組織炎的失能老人一旦發燒送急診，常因缺病床可能一待就好幾天，未來可由醫護團隊到宅診療、查房，安心在家養病。

黃子華說，7月啟動後，搭配各種可攜式診斷設備、即時分析生理數值儀器、遠距會診設備等進行視訊診療，導入遠端監測設備等，執行密集在宅醫療服務，落實全人照護，減少非必要的急診及住院，降低健保負擔。

偏鄉 健保署 團隊 醫師 醫生 雲林

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