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拚千萬旅客 鎖定印度遇2大問題

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
觀光署下半年鎖定印度市場的企業獎勵旅遊。然而目前華航直飛印度航班尚未復航，印度旅客來台需要轉機，沒有以前便利。記者黃仲明／攝影
觀光署下半年鎖定印度市場的企業獎勵旅遊。然而目前華航直飛印度航班尚未復航，印度旅客來台需要轉機，沒有以前便利。記者黃仲明／攝影

今年上半年國際觀光客僅三四五萬人次，不到全年目標一千萬人次一半，交通部觀光署副署長林信任昨表示，下半年鎖定印度市場的企業獎勵旅遊。然而實際檢視，中華航空直飛印度航班至今尚未復航，如何「鎖定」印度市場行銷，受到質疑，旅行業者直言，政府要開拓新的旅遊市場都支持，但台灣兩大問題就是航班量能及簽證。

對此，林信任坦言，目前華航飛機不夠，直飛印度航班尚未復航，印度客來台需要轉機，確實沒有以前便利，只能加強宣傳。觀光署則說，下周將邀請印度旅遊業者來台踩線，目標今年印度旅客回到疫情前水準。

印度人口高達十四點一七億，去年躍升世界人口第一大國，其中，商務活動熱絡的孟買大都會區人口更達兩千五百萬。根據觀光署統計，疫情前、二○一九年印度來台旅客四萬○三五三人次，為近十年高峰，去年則有三萬一五八四人次，約為疫情前七成八，但相較於其他東南亞來台主力國家，如泰國、越南、馬來西亞、菲律賓仍有十倍差距。

疫情前僅華航有直飛台北至印度航班，現因疫情中斷尚未復航。創新旅行社董事長李奇嶽表示，政府要開拓新的旅遊市場，投入的人力及物力都要加倍，且要有足夠預算，甚至要花很大力氣才可能有成效。目前各國都鎖定印度觀光及商務市場，台灣兩大問題就是航班量能及簽證。

台灣入境旅遊協會理事長許峻瑋表示，印度有人口數龐大的利基，確實是值得一試的市場，不過印度旅客過去對台灣較為陌生，台灣在接待相關旅客的經驗上也較不足，除了強化印度對台灣的了解、能見度，相關配套如航班量能、飲食習慣、接待經驗等都須同步到位。

華航表示，會持續關注市場動態，依航機運能及旅運需求審慎評估航點布局。

觀光署表示，下周將有印度踩線團來台，了解台灣值得包裝的旅遊產品，期望今年印度來台旅客能回到疫情前水準。為爭取穆斯林旅客來台，觀光署來台旅客抽五千元活動，七月起將針對穆斯林旅客加碼一億元，期盼提升來台旅客人數。

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