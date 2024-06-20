健康你我他／種蔬果樂分享 最佳期限品嘗

種菜、種瓜、種果我們是新手，好在我們是種健康、種樂趣。除了滿足自己，也分享親友，我們讓新鮮蔬果在最佳期限成為舌尖上的美味。圖／詹秋薇提供 三年前，在距離住家約一小時車程的鄉下買了間房子，前院魚池養了十多條錦鯉，臨池觀魚，超級療癒；後院搭了不鏽鋼架，種了孫女愛吃的百香果；頂樓用鋼架撐起蔬菜箱，種起季節性蔬菜。

韭菜最好種，三不五時就可收割，我做烘蛋、包水餃、韭菜盒。高麗菜是孫子愛吃的蔬菜，和紅蘿蔔清炒，營養美味，也會包水餃、做高麗菜盒。

每當孫子來到此地，他們都很樂意幫忙拔草、抓菜蟲，更期待採收成品，番茄、草莓洗洗就可吃，一臉滿足。不愛吃的茄子、苦瓜、青椒，看到我們愛心種植、歡喜收割、用心烹調掩蓋氣味，孫子說 :「奶奶，我可試試看！」太給面子了，老伴尤其笑開懷。

這天採收幾條絲瓜，請孫子送給左鄰右舍，他會挑漂亮的送人，跑腿、分享樂在其中。鄰村的農友，西瓜成熟時邀孫兒去採，親手抱起大西瓜，進屋切片，大快朵頤，任汁液滴落地板，我忙著擦拭，主人說：「沒關係，西瓜這樣吃才過癮。」孫子繼續吃第二片，因為汁多味甜，又是自己採的，然後對老伴說：「爺爺，你的西瓜要加油啊。」

種菜、種瓜、種果我們是新手，好在我們是種健康、種樂趣，真的是一分耕耘一分收穫。除了滿足自己，也分享親友，我們讓新鮮蔬果在最佳期限成為舌尖上的美味，保存不是困擾。