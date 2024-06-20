發現GLP-1抗糖尿病 3科學家獲唐獎生醫獎

第六屆唐獎「生技醫藥獎」昨頒給發現GLP-1（7-37）研發出抗糖尿病、抗肥胖藥物的3位科學家，喬爾‧哈本能（JoelF.Habener）、司維特蘭那‧莫依索夫（SvetlanaMojsov）、延斯‧祖爾·霍斯特（JensJuulHolst）。糖尿病關懷基金會執行長李弘元表示，GLP-1藥物是糖尿病治療的革命性藥物，對抗糖尿病起了關鍵作用。

全球高達5億人罹患糖尿病、近10億人口為肥胖患者。台灣糖尿病患者約200多萬人，據國健署統計，台灣成人過重及肥胖率高達50.3%，易衍生心血管疾病、腎臟、眼、足等併發症，造成個人與社會沉重的醫療負擔。目前GLP-1療法已成為治療肥胖和糖尿病的重要藥物，有上億使用者受惠。

GLP-1（7-37）是一種由腸道分泌的荷爾蒙，又稱腸泌素。國家衛生研究院院長司徒惠康說，GLP-1最源頭是抑制胰島素生成，對治療糖尿病、肥胖都相當重要。從根本調控胰島素外，也可控制肥胖中樞神經、抑制食欲，對心臟血管、腎臟、神經等細胞進行保護，是過往單一藥物無法帶來的功效。

李弘元指出，糖尿病臨床治療有3階段，第一階段「以糖為中心」單純控制血糖為目標，以減少後續併發症；第二階段除降血糖外，同時要減少心血管疾病、腎臟併發症等；第三階段則是GLP-1的中間藥物出現。

李弘元說，過往透過少吃多動可減輕5%體重，外科手術減輕20%體重，但5%至20%中間的體重控制沒有工具，GLP-1出現遂填補了臨床需求。GLP-1藥物能夠對三高疾病進行根源管控，讓不同需求的糖尿病患都能精準控制血糖，臨床有了更多的治療策略可以運用。