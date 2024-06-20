三陰性乳癌 免疫療法改善治療困境

33歲陳小姐，2年前摸到胸部腫塊，就醫確診為早期三陰性乳癌，經醫師建議，進行術前輔助治療，再加上免疫療法，穩定控制病情，也免去乳房全切手術。乳房專科醫師表示，三陰性乳癌容易轉移、復發率高、治療選擇少，被喻為棘手又難治的乳癌亞型。

台灣乳房醫學會理事長陳守棟表示，三陰性乳癌存活率差、復發較早、容易轉移至肺腦等器官，被形容為「最惡乳癌」。早期三陰性乳癌沒有直接有效的作用藥物，不適合荷爾蒙治療及標靶治療，以化學治療為主，免疫療法的出現，改善治療困境。要減少復發風險、增加存活率，應把握術前8次化療、術後9次免疫治療，「打好打滿」消滅癌細胞。

中國醫藥大學附設醫院乳房外科主任劉良智表示，三陰性乳癌術後1至3年是復發高峰期，術後輔助治療有助於消滅殘存的癌細胞，降低惡化或復發風險。使用化學治療合併免疫療法，有機會得到更好的預後、延長存活期，包括提升病理完全緩解率（pCR)，做為加強術後輔助治療的參考。

目前最新國際治療指引建議，早期高風險三陰性乳癌，術前併用免疫治療搭配化療，術後持續用免疫藥物鞏固治療，可預防疾病復發。台灣每年新增超過1萬5千名乳癌病友，8成確診時為早期乳癌，健保已給付多種荷爾蒙受體陽性與HER2受體陽性的乳癌用藥；若要降低死亡率，除了早期篩檢，接軌國際治療指引也是關鍵。