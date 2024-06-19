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台南出現113年首例日本腦炎 住院治療中

中央社／ 台南19日電

台南市政府衛生局今晚公布台南市出現今年首例日本腦炎，病患是名60多歲女性，5月29日發病，已就醫住院治療。

衛生局在新聞稿指出，台南市今年首例日本腦炎病患居住在下營區，這名60多歲女性5月29日開始發燒、頭暈、後腦痛、骨頭酸痛，診所就醫未改善，6月3日再到柳營奇美醫院就診收治住院治療，今天確診。

衛生局疫調顯示，病患平日活動地點以下營區住家為主，鄰近區域有豬舍、水稻田及鴿舍，研判可能於住家附近被帶病毒三斑家蚊叮咬而感染；衛生局已至病患住家懸掛捕蚊燈誘捕病媒蚊，且加強衛教宣導。

疾病管制署歷年流行病學資料指出，台灣日本腦炎病例主要發生於每年5月至10月，6月至7月是流行高峰，傳播日本腦炎病媒蚊是三斑家蚊、環紋家蚊和白頭家蚊，多孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，豬則是病毒主要增幅宿主。

感染日本腦炎者大多無明顯症狀，少數可能出現急性神經症狀，包括發燒、頭痛、無菌性腦膜炎，嚴重者可能有精神症狀（譫妄、意識不清）、腦神經功能損傷等，甚至昏迷或死亡。目前日本腦炎尚無治療藥物，疫苗接種是最有效預防方法。

台南 日本腦炎 衛生局

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