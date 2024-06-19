鼓勵同仁發揮創意 機場公司首創「桃點子」提案競賽

桃園機場公司為了讓第一線同仁的實務經驗轉化為推進機場進步的力量，展開首屆「桃點子」創意提案競賽，鼓勵同仁從現有業務經驗提出創新方案，吸引來自航務處、工程處、維護處等多個部門、9組隊伍43位同仁參賽，從空側駕訓班、智慧影像辨識轉盤上的行李等提案都充滿了創意與熱情，最後評審團大獎頒給「結合電子名片及特約廠商地圖的虛擬員工識別證」。

機場公司表示，在劇烈變動的時代，創新是唯一不變的趨勢，因此舉辦首屆「桃點子」創意提案競賽，鼓勵同仁從現有業務經驗提出創新方案，從改善空側地安事件的空側駕訓班、運用智慧影像辨識轉盤上的行李、結合電子名片及特約廠商地圖的虛擬員工識別證，以及整合空陸側及設施面最佳大腦的營運控制中心等提案，都充滿了創意思考和流程改善的熱情。

機場公司副總經理李俊德指出，對評審團來說，每項創意提案都具體可行，所以非常難選擇，在目前旅客及航班運量都恢復9成的情況下，如何運用有限資源，與其他國際指標性機場競爭。以珍貴的停機位周轉率來說，桃園機場78個停機位中，目前空橋停機位周轉率為14.8架次/日，比印象中繁忙的香港機場周轉率8架次/日更多，所以勉勵同仁守成更要創新，主管也要支持新想法，以提升機場營運效率及服務水準為努力目標。

機場公司透露，本次競賽共分為數位創新類別與作業流程創新類別兩大項目，特別於賽前舉辦三場競賽說明會及創意力講座，包括致勝思維、水平思考及演說技巧，由產業專家分享實戰經驗，如何從工作中的痛點找出創意解決之道，協助同仁發揮創意，並在有限的時間內抓住評審團的眼球。未來也將持續推動創新提案，讓創意力量內化為員工日常行動的一部分。