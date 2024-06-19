影／長榮航空關注兒童早療 捐贈服務車輛助社工入偏鄉

長榮航空今天（19日）攜手家扶基金會及伊甸基金會，舉行「2024讓我伴你飛-兒童早期療育關注支持計劃暨捐贈記者會」，長榮航空捐贈一台幼兒交通車、一台早療服務車以及四台機車予兩家基金會，捐贈金額達300萬元，期盼此舉能讓社工和職能治療師深入鄉鎮各個角落，服務需要接受早期療育的孩子，引領孩子展翅高飛。今天的記者會由長榮航空總經理孫嘉明、家扶基金會執行長周大堯及伊甸基金會董事長陳宇昭共同主持。

長榮航空總經理孫嘉明表示，非常敬佩家扶基金會、伊甸基金會持續為慢飛天使付出，長榮航空相信企業的協助能夠使他們在推動的過程更為順暢，因此以實際行動支持，捐贈早療服務迫切需求的交通工具，讓身在第一線服務的社工在台灣及離島地區推動早療觀念與服務時，能夠有更充裕的資源服務台灣等地的慢飛天使，很高興從內部同仁的反饋中，發現大家都十分支持公司舉辦的公益活動，與公司齊心攜手為兒童健康與福祉而努力。

長榮航空指出，為響應聯合國SDGs關注兒童生存及發展權，於2023年正式啟動「讓我伴你飛」兒童早期療育關注支持計劃，今年更進一步擴大舉辦，自4月開始便在企業內部發起募款活動，更結合長榮航空轄下系統公司，包含長汎假期、長榮空運倉儲、長榮空廚、長榮航勤、長榮航太及立榮航空的力量，一起傳達溫暖與愛心。

此外，除了舉辦早療互動講座，也邀請同仁齊心為「慢飛天使」募集愛心並進行禮物包裝，對外則以社工視角拍攝兩支紀錄片，帶領社會大眾深入台灣鄉鎮角落及離島，一起關注偏鄉早療的現況，此外在5月10日更邀請25組慢飛家庭來到長榮航空園區，參加「飛行參訪日」活動，為慢飛天使們舉辦一場別開生面的親子活動。

家扶基金會執行長周大堯表示，近期衛福部公布2023年疑似發展遲緩兒童通報數增加到3.4萬人，較十年前成長8成，因此需求也與日俱增。家扶基金會投入早療服務超過30年，近年更致力於對發展遲緩預防、拓展至偏遠地區、甚至延伸至小學等，為兒少需求提供整合與延續的服務。感謝長榮航空連續兩年舉辦「讓我伴你飛」活動，投身公益也充分落實社會企業責任；去年長榮航空及員工匯聚了超過 130 萬的善款，今年的愛心又更加豐沛了。