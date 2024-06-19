暑假親子玩什麼？農糧署推食米農遊 「稻香之旅」開放預定

暑假接近，農糧署推薦家長可帶小朋友參加「稻香之旅」，計有「鴨間稻體驗」等4大主題，行程套票價格在新台幣480到990元間，已可至ACCUPASS官網或APP預定，可使用至8月底。

農業部農糧署發布訊息指出，近年輔導國內優質稻米產區規劃優質食米農遊行程，這次推出的「稻香之旅」有4大主題，包含「鴨間稻體驗」、「水田生態教室」、「宋江米食文化」及「稻田裡的橙瓢蟲」。

農糧署說明，行程套票價格在480到990元間，為半天到一天的活動行程，共600份，使用期間為7月1日至8月30日，已可至ACCUPASS官網或APP預定，家長可提早為孩子規劃暑期活動。

農糧署舉例，由苗栗山水米-玩米主義推出「鴨間稻玩米飯糰100% 玩米主義」，可經由巡水田、割稻及餵鴨等田間探索活動，體驗土地如何共生共榮。

台中大甲區農會推出的「愛稻大甲-食農x飯糰體驗」，包含參觀稻米產業文化館、導覽解說水田生態，以及可品嚐米食的美味。

台南芳榮米廠推出「宋江米食飯糰樂悠遊」，可動手炊飯，並用冠軍米製作飯糰，以及體驗抓泥鰍、DIY手作稻草刀吊飾。

還有花蓮銀川永續農場推出「稻田裡的橙瓢蟲x飯糰DIY」，安排有機田生態導覽解說，並可學習用有機米製作造型小飯糰便當等手藝。

另外，農糧署說，活動期間憑套票還可獲贈含國產優質米1包的米禮盒彩繪DIY、「第二屆台灣天糰爭霸戰」得獎飯糰兌換卷2張等禮品，以及參加抽獎活動，有機會活得金質獎的優質國產米。