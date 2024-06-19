快訊

搜索中失控攻擊警察遭送辦 孫安佐經紀人喊冤被「妖魔化」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

暑假親子玩什麼？農糧署推食米農遊 「稻香之旅」開放預定

中央社／ 台北19日電

暑假接近，農糧署推薦家長可帶小朋友參加「稻香之旅」，計有「鴨間稻體驗」等4大主題，行程套票價格在新台幣480到990元間，已可至ACCUPASS官網或APP預定，可使用至8月底。

農業部農糧署發布訊息指出，近年輔導國內優質稻米產區規劃優質食米農遊行程，這次推出的「稻香之旅」有4大主題，包含「鴨間稻體驗」、「水田生態教室」、「宋江米食文化」及「稻田裡的橙瓢蟲」。

農糧署說明，行程套票價格在480到990元間，為半天到一天的活動行程，共600份，使用期間為7月1日至8月30日，已可至ACCUPASS官網或APP預定，家長可提早為孩子規劃暑期活動。

農糧署舉例，由苗栗山水米-玩米主義推出「鴨間稻玩米飯糰100% 玩米主義」，可經由巡水田、割稻及餵鴨等田間探索活動，體驗土地如何共生共榮。

台中大甲區農會推出的「愛稻大甲-食農x飯糰體驗」，包含參觀稻米產業文化館、導覽解說水田生態，以及可品嚐米食的美味。

台南芳榮米廠推出「宋江米食飯糰樂悠遊」，可動手炊飯，並用冠軍米製作飯糰，以及體驗抓泥鰍、DIY手作稻草刀吊飾。

還有花蓮銀川永續農場推出「稻田裡的橙瓢蟲x飯糰DIY」，安排有機田生態導覽解說，並可學習用有機米製作造型小飯糰便當等手藝。

另外，農糧署說，活動期間憑套票還可獲贈含國產優質米1包的米禮盒彩繪DIY、「第二屆台灣天糰爭霸戰」得獎飯糰兌換卷2張等禮品，以及參加抽獎活動，有機會活得金質獎的優質國產米。

行程 農糧署 飯糰

延伸閱讀

截切水果受市場歡迎 東勢農會「呷追果」上超市飯店通路

竹北暑期前首場親子DIY活動 系列親職講座7月起開跑

長達五年試驗栽種成功 龍蝦芒果首度在台上市

以秈豆米取代傳統糯米！「糰豆米」飯糰上市開放加盟

相關新聞

西非加彭爆非洲豬瘟 從疫區攜豬肉品入境小心挨罰百萬

非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，西非加彭18日向世界動物衛生組織（WOAH）通報首次發生非洲豬瘟，雖無直飛台灣，仍呼籲...

雨彈升級雨區擴大 12縣市豪大雨特報下到晚上

雨彈升級雨區擴大，中央氣象署下午15時25分針對南投等12縣市發布豪雨及大雨特報，恐下到晚上。

影／長榮航空關注兒童早療 捐贈服務車輛助社工入偏鄉

長榮航空今天（19日）攜手家扶基金會及伊甸基金會，舉行「2024讓我伴你飛-兒童早期療育關注支持計劃暨捐贈記者會」，長榮...

高雄小港醫院複合式手術房開幕 病患一站式「麻醉、定位、手術」開刀

高雄市立小港醫院新建置複合式手術室今日舉辦開幕儀式，複合式手術房結合即時影像檢查和外科手術治療，採取一站式「麻醉、定位、...

纖瘦美女早餐都點「這1樣」！早餐店員工驚問是神級減肥餐？網曝真相

台灣的早餐選擇多元，三明治、蛋餅、漢堡應有盡有，一不小心可能就破壞了減肥計畫。近日，一名早餐店員工在社群分享工作時發現的奇妙現象，表示身材很好又瘦的客人，竟然都點同一類餐點當作早餐，並稱「沒有例外」。文章一出，釣出不少網友直呼有同感，有人則大嘆難怪自己不會瘦，「這只夠塞我牙縫」；但也有網友提醒背後隱含健康危機。...

急診醫學會（TSEM） 30周年單車環台 醫護熱血接力

為響應台灣急診醫學會（TSEM）舉辦的「TSEM 30周年單車環台活動」，眾多醫療機構共同參與本次騎行活動，用雙腳踩踏奮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。