西非加彭爆非洲豬瘟 從疫區攜豬肉品入境小心挨罰百萬

非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，西非加彭18日向世界動物衛生組織（WOAH）通報首次發生非洲豬瘟，雖無直飛台灣，仍呼籲民眾勿從疫區攜帶豬肉品或快遞入境，以免受重罰。

應變中心發布新聞指出，西非國家加彭於民國111年8月18日，在境內西北部河口省（Estuaire）確診發生非洲豬瘟家豬案例，計960頭豬隻死亡；今年6月18日向WOAH通報首次發生非洲豬瘟。農業部防檢署告訴中央社記者，從確診到通報，確實時隔近2年。

應變中心指出，加彭尚未經農業部公告為非洲豬瘟非疫區，活豬及豬肉產品本來就不得輸入，與台灣之間也無直航班機及直接通郵，而農業部防檢署19日將之列入過去3年發生非洲豬瘟國家及高風險國家名單。

應變中心強調，防檢署所屬的4個分署將偕同各邊境檢疫機關在邊境加強檢疫，呼籲國人切勿自非洲豬瘟發生國家攜帶或以快遞郵包輸入豬肉製品入境，違規輸入者首次處新台幣20萬元罰鍰，第二次罰100萬元。