急診醫學會（TSEM） 30周年單車環台 醫護熱血接力

為響應台灣急診醫學會（TSEM）舉辦的「TSEM 30周年單車環台活動」，眾多醫療機構共同參與本次騎行活動，用雙腳踩踏奮力前行，象徵急診醫師們勇於冒險挑戰。

6月19日上午8時，由2024年ICEM大會主席暨台北長庚院長黃集仁醫師領軍，協同數十名急診醫師、桃園市消防局人員及急診護理人員，一同從林口長庚紀念醫院出發，途經台北市的11家訓練醫院，包括新光吳火獅紀念醫院、馬偕紀念醫院、中興院區、台大醫院、亞東紀念醫院、衛生福利部雙和醫院、台北慈濟醫院、台北市立萬芳醫院、台北醫學大學附設醫院和國泰綜合醫院，最終抵達台北國際會議中心（TICC），全程長達80公里。

「TSEM 30周年單車環台活動」旨在推動台灣高品質的急救醫療系統，普及心肺復甦術（CPR）的學習，並讓更多人了解急診專科的重要性。今天這場騎行活動，為單日雙北梯次，是接續前面八天環台接力的最後一梯。下午，所有參與者在TICC集合完成大會師，為TSEM 30周年和2024年ICEM開幕式做宣傳。

醫護人員拿出急診醫學的專業精神，風雨無阻完成騎行任務，展現急診醫師使命必達的態度。活動終點於在台北國際會議中心結束，各醫院的代表到場為參與者加油鼓勵。

台灣急診醫學會今年慶祝成立30周年，並榮獲主辦第23屆國際急診醫學會議（ICEM 2024）的殊榮。這對台灣的急診醫療體系來說意義重大，急診醫學會期待藉此機會強化急診醫師的專業能力，提升民眾對急診醫學的重視與認識。