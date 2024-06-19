健保總額首破9千億元 估114年保費不漲可能性高

衛福部預估明年健保總額首度突破新台幣9千億元，全民健康保險會執行秘書周淑婉表示，即使採取高推估成長率，也就是花最多預算規劃，安全準備金未低於水位，不漲保費可能性高。

衛生福利部全民健康保險會今天舉行會議，進行衛生福利部「114 年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍」（草案）併同中央健康保險署「114年度醫療給付費用總額範圍（草案）之財務試算」諮詢案。

全民健康保險法明訂實施總額支付制度，每年協定下年度醫療給付費用總額，衛福部提出114年健保總額成長率高推估5.5%、低推估3.521%，總額介於9112億至9286億元，周淑婉今天告訴中央社記者，按照程序諮詢委員後，下一步是由衛福部送至行政院核定最終總額範圍。

周淑婉表示，據過去慣例，行政院一般來說不會增加高推估數據，最終總額範圍大約7、8月核定，健保會將於9月舉行健保總額協商。以「高推估」計算114年總額預算，預估安全準備金會剩1.1個月，尚未低於1個月，未達調漲保費規定，114年保費不漲的可能性高。

「健保安全準備金」就像是家庭應急需要準備週轉金，周淑婉說，由於114年健保安全準備金財務已經在邊緣極限，今天出席健保會的委員多數比較在意財務規劃，提醒衛福部應多著墨，爭取財源多元挹注，支出面應有效管控，如公衛項目脫鉤健保，回歸公務預算支應等。