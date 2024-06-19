「莎姆雷特」經典版30年 曾國城「曉以大義」揪回老班底

劇場大師李國修經典爆笑喜劇「莎姆雷特」今年再度登場，召集曾國城、鍾欣凌、朱德剛等屏風子弟兵演出經典版，今天開賣記者會上，鍾欣凌更打趣說彼此年紀大搞不好變封箱作。

「莎姆雷特」是1992年李國修以莎士比亞悲劇「哈姆雷特」創作改編的情境喜劇，運用戲中戲形式，描述一個三流劇團「風屏劇團」將原本預計演出的「哈姆雷特」搞到走鐘，因勾心鬥角的團員們在舞台上公報私仇，讓所有人像哈姆雷特王子般幾近崩潰，首版演出至今已超過30年。

今天曾國城、唐從聖、鍾欣凌、朱德剛、陳大天、吳怡霈、亮哲及阿喜攜手亮相，「屏風幫」好交情不言而喻，一上台就頻鬥嘴，互嗆對方年紀大講話有老痰，同組卡司下次再湊齊得帶尿袋、後台請看護等，笑鬧不斷。

尤其「莎姆雷特」當年封箱版班底曾國城、鍾欣凌、朱德剛，更是睽違10年再度合體。藝術顧問王月到場站台時，更爆料前一檔戲「京劇啟示錄」想邀鍾欣凌、朱德剛卻請不動，曾國城竟能說動2人讓她很吃驚。

曾國城謙稱是「曉之以義、動之以情、威之以勢」，這次演出不僅有世代交替意涵，大家能再共同演戲時間也不多了。這幾年他一直想再演「莎姆雷特」，心想一定要把這群交情20年、共同成長的好友，像「復仇者聯盟」般重組，才能讓觀眾笑中帶淚、痛快大笑。

鍾欣凌也感性分享，「莎姆雷特」是她進屏風表演班的第一齣劇，雖然是演沒台詞的士兵，老師李國修仍反覆修她的演員自傳功課，還常請她吃飯，點滴照顧感動在心，「城哥（曾國城）也常叫我出來吃飯、很照顧我，連他這麼忙的人都要演，還可能是最後一次，要湊在一起真的很不容易」，自然得答應。

唐從聖則表示，這部戲像彌補他劇場表演拼圖的最後一塊，「因為和國修老師始終沒有機會合作，這次能演他生前代表作，而且演的就是他，責任重大、壓力重大、意義也特別重大」，尤其卡司人人都是戲精，直呼這絕對不是封箱巡演，「是風光巡演！」

李國修紀念作品「莎姆雷特」經典版將於今年12月7日在台中歌劇院大劇院、12月26至29日在台北國家戲劇院，2025年1月4日在高雄衛武營國家歌劇院盛大巡演。