石綿、人造石傷身！職安署補助中小企業買護具 違規最高罰30萬

勞工若長期暴露在石綿粉塵環境中恐引發肺部纖維化和癌症等疾病，勞動部今天宣布，將啟動為期2年的補助計畫，協助中小企業採購粉塵呼吸防護具等，最高補助新台幣15萬元。

石綿為國際癌症研究中心分類一級致癌物，進入肺部不易排出而容易沉積在肺組織內，因其潛伏期長，使得勞工或雇主容易忽視相關症狀與粉塵暴露關係。

勞動部職業安全衛生署今天發布新聞稿宣布訂定「石綿及人造石有害粉塵呼吸防護補助計畫」，協助中小企業防止石綿及含結晶型游離二氧化矽人造石粉塵暴露危害。

勞動部職業安全衛生署組長張國明告訴中央社記者，環境部協助地方政府推動家戶石綿建材拆除後的廢棄物清運費用補助，但在拆除作業中，也必須關注勞工的粉塵危害防護，因此為了引導現有從事石綿建材拆除、清運業者做好防護，將補助中小企業採購防護具。

張國明說，補助計畫包含2個項目，包含補助中小企業採購個人粉塵呼吸防護具、防護衣，另外勞工穿戴護具或防護衣所需要租用密合度測試儀器或委託密合度測試服務來看是否穿戴完整等相關費用也納入補助中，兩者合計最高補助15萬元。

此外，因應國際關注人造石粉塵危害趨勢，張國明說，考量人造石可能含石英等結晶型游離二氧化矽，屬於與石綿粉塵同類型的危害，也將從事人造石製造、加工相關業者納入補助對象。

張國明說，補助計畫從今天起至114年10月31日止，時間為期2年，呼籲業者務必落實必要安全衛生設備及措施，也提醒雇主有讓勞工暴露於粉塵或其他有害物之虞者，卻沒有讓勞工確實使用適當個人防護具，將違反職安法處3萬至30萬元罰鍰。