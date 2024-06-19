纖瘦美女早餐都點「這1樣」！早餐店員工驚問是神級減肥餐？網曝真相

台灣的早餐選擇多元，三明治、蛋餅、漢堡應有盡有，一不小心可能就破壞了減肥計畫。近日，一名早餐店員工在社群分享工作時發現的奇妙現象，表示身材很好又瘦的客人，竟然都點同一類餐點當作早餐，並稱「沒有例外」。文章一出，釣出不少網友直呼有同感，有人則大嘆難怪自己不會瘦，「這只夠塞我牙縫」；但也有網友提醒背後隱含健康危機。

一名女網友在Threads發文表示在早餐店工作快9年，發現身材很好又瘦的客人，每天早餐都只吃巧克力吐司，並稱「沒有例外」。她並開玩笑說道，「巧克力吐司是不是什麼神仙減肥餐」。但她也在留言處回應指這些客人也會搭配豆漿或是奶茶。

文章一出，引來網友直呼有同感，「超級羨慕！我也在早餐店工作，我都不敢吃早餐店的早餐，但妹妹們每天固定吃果醬吐司、法式吐司等等，每個妹妹都骨感瘦」。有人則大嘆「吃巧克力吐司真的不會飽」、「這只夠塞我牙縫」、「像我這種胖的都吃雞腿堡+大冰奶+小雞塊或是小肉豆」、「巧克力吐司是我早餐店吃飽後的飯後甜點欸」。

也有網友分析原因，「有沒有可能她們一整天只吃巧克力吐司，我身邊就有這種實例」、「只吃巧克力吐司=早餐份量很少」、「或許她巧克力吐司頂兩餐所以才瘦」、「我覺得是吃少」、「真的有朋友，幾乎整天只吃巧克力吐司，她們會瘦都不是沒有原因」、「我發現纖瘦美女一份巧克力吐司會吃到中午」。

但有網友提醒長期下來對身體不好，「我懷孕在公婆開的早餐店幫忙的時候，也有發現這件事情，看起來瘦瘦的女生，不是點巧克力吐司就是烤煎蛋吐司，後來我在自己開的運動教室，幫減重學員測量指數發現，泡芙人都是吃這樣的早餐」、「有些人看起來很瘦，其實體脂很高，她／他可能瘦的是水分，這很容易得到肌少症」、「常常這樣吃有可能健檢很多紅字，例如膽固醇跟三酸甘油脂」。

台灣癌症基金會《國人早餐選擇及身體健康表現調查》便指出，常見早餐組合前10名多是高碳水食物，恐隱藏健康危機。若缺乏蔬果、膳食纖維比例不足，除了可能在短時間內使血糖迅速升高，導致人感到昏昏欲睡、精神不濟，長期下來也容易導致肥胖。