水氣漸少！7縣市明飆36度高溫 下周是否成颱仍須觀察

未來1周天氣高溫悶熱、以午後雷陣雨的天氣型態為主，中央氣象署預報員林定宜今天表示，明天起太平洋高壓增強，水氣逐漸減少，周五至周日受太平洋高壓影響，各地高溫範圍擴大，西半部山區平地、花東縱谷有機會出現36度以上高溫；至於熱帶系統是否成颱還需觀察。

林定宜指出，今天主要降雨範圍在南投、嘉義以北等各縣市，其中時雨量最大的地區在南投縣山鎮桶頭，截至今下午5時，最大累積雨量達到142毫米。

天氣部分，林定宜說，明天太平洋高壓增強，天氣轉為高溫炎熱，各地大致為多雲到晴，中部以北、東半部、其他山區有局部短暫雷陣雨；明天清晨至上午因海陸風幅合，中南部地區會有零星降雨。

周五（21日）為夏至，受到太平洋高壓影響，水氣減少，但環境風場為偏南風，中南部地區仍有不定時短暫雨；午後熱對流影響，中部以北、東北部、東部地區有局部短暫雷陣雨，各山區有零星短暫雷陣雨。

至於下周是否有颱風，林定宜表示，目前資料顯示，下周一、二（24、25日）位於南海一帶的熱帶系統會往海南島、越南北部方向移動，對台灣沒有直接影響。

由於各國模式模擬仍有分歧，是否會增強為颱風仍有待觀察，但當時台灣附近偏東南風，可能會有水氣移入，東南部、恆春半島易有局部短暫雨。

溫度部分，林定宜表示，明天各地高溫約32至35度，彰化、雲林、台南、高雄、屏東、花蓮、台東局部地區有36度以上高溫發生機會。

周五至周日（21至23日）受到太平洋高壓影響，各地高溫會略升，大約33至35度，高溫範圍擴大，西半部近山區、花東縱谷有看能達到36度以上高溫。

林定宜表示，下周一、二（24、25日），環境風場偏東南風，可能會將水氣帶入，氣溫會略降；但下周三（26日）太平洋高壓又增強，降雨再減少，各地又呈現多雲到晴、高溫炎熱的天氣型態；林定宜提醒，明天至周五清晨，金門、馬祖易有低雲或局部霧，影響能見度。