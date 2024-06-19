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「她和她的畫」紀錄片 見證台灣近70年美術歷程

中央社／ 台北19日電

國立歷史博物館自2003年起記錄台灣前輩藝術家口述歷史，今年特別聚焦女性藝術家，以梁秀中、李重重和林雪卿為主角，拍攝「她和她的畫」口述影像紀錄，映照台灣近70年美術發展。

史博館今天舉辦「她和她的畫」新片發表暨座談會。史博館館長王長華致詞表示，呼應文化部推動性別平等政策，史博館規劃攝製「她和她的畫」紀錄片，3名傳主在藝術界及美術教育界都占有重要地位，與史博館有著深厚情誼，作品為館方典藏。

王長華指出，傳主生命歷程反映了近70年來台灣美術史的重要發展，期待藉由這部紀錄片，再次為台灣藝術史擴增第一手珍貴史料，並彰顯館方從事口述歷史的成果。也希望能以此片表達史博館對藝術前輩們的尊重，透過女性藝術家在時代侷限下努力追求創作的精神，能鼓舞更多當代女性。

3名傳主分別專精不同媒材，如梁秀中專注探索以形寫神的彩墨藝術、李重重以作品展現水墨動人墨韻、林雪卿則以版畫藝術呈現本土獨特風格。「她和她的畫」紀錄片由導演黃瓀潢執導，在內容剪輯過程中並獲得知名導演周美玲及曾文珍給予意見，讓影片更臻完善。

史博館表示，紀錄片將上傳至國立歷史博物館官網「口述歷史」專區，新片發表暨座談會現場直播也將留存於「國立歷史博物館National Museum of History」臉書粉絲專頁。

史博館 紀錄片 藝術家

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