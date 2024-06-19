桃機舉辦首屆創意競賽 盼注入活力提升效率

桃機為鼓勵員工提創新方案，舉辦首屆創意提案競賽，成績揭曉；結合電子名片及特約廠商地圖的虛擬員工識別證，及打造整合空陸側及設施面最佳大腦的營運控制中心分別獲獎。

桃園國際機場公司下午發布新聞稿表示，為鼓勵員工從現有業務經驗提出創新方案，機場公司舉辦首屆「桃點子」創意提案競賽，分為數位創新與作業流程創新2大項目，機場公司更舉辦3場競賽說明會及創意力講座，協助同仁發揮創意，同時鼓勵跨單位組隊，吸引9組隊伍43名員工參賽。

機場公司指出，4月1日開始徵件，結果在今天出爐，由結合電子名片及特約廠商地圖的虛擬員工識別證，以及打造出整合空陸側及設施面最佳大腦的營運控制中心2案，分別獲得數位創新類及作業流程類評審團大獎；以創意吉祥物和機場消防猛男月曆為訴求案則獲得員工票選人氣獎冠軍。

機場公司副總經理李俊德說，在旅客及航班運量都恢復9成情況下，如何運用有限資源，與其他國際指標性機場競爭是重要課題，以停機位週轉率來說，桃園機場78個停機位中，目前空橋停機位週轉率為每日14.8架次，比香港機場週轉率每日8架次更多，他勉勵員工除了守成更要創新，以提升機場營運效率及服務水準為努力目標。

李俊德表示，機場公司預計在暑假期間迎接18名實習生，並分發至相關部門內，機場公司也會運用9組參賽隊伍的創意成果，建構為實習生與機場公司員工間的實驗專題，並轉化為具體行動方案，希望為機場公司注入新活力，以外部角度提升組織運作效率，持續迎接航空業快速變遷的挑戰。