太平洋高壓增強 21日起高溫36度範圍擴大

氣象署今天表示，明天開始太平洋高壓增強，降雨漸減；21日（夏至）至23日受太平洋高壓影響，各地高溫範圍擴大，西半部近山區平地、花東縱谷都有可能出現攝氏36度以上高溫。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，今天主要降雨範圍在南投、嘉義以北等各縣市，其中時雨量最大的地區在南投縣竹山鎮桶頭，今天下午2至3時間降下68.5毫米的雨量；而截至下午5時，最大累積雨量也是在桶頭，達142毫米。

氣溫部分，林定宜指出，今天最高溫為屏東縣內埔鄉三地門37度，其他如台南、高雄也都出現局部36度以上高溫。

林定宜表示，明天太平洋高壓勢力增強，天氣轉偏高溫炎熱，各地大多為多雲到晴；中部以北、東半部、其他山區會有局部短暫雷陣雨，清晨至上午因海陸風幅合，中南部地區會有零星降雨。

林定宜提到，明天各地高溫約在32至35度，提醒彰化、雲林、台南、高雄、屏東、花蓮、台東仍有局部36度以上發生的機會。

林定宜說，21日（夏至）至23日受太平洋高壓影響，各地高溫約33至35度，高溫範圍擴大，西半部近山區、花東縱谷都可能出現36度以上氣溫；水氣減少，但由於偏南風，中南部地區會有不定時的短暫雨；午後熱對流影響，中部以北、東北部、東部地區有局部短暫雷陣雨，各山區有零星短暫雷陣雨。

林定宜表示，目前資料顯示24、25日位於南海一帶的熱帶系統會往海南島、越南北部方向移動，對台灣沒有直接影響，由於各國模式模擬仍有分歧，是否會增強為颱風仍待觀察；當時台灣附近偏東南風，可能會有水氣移入，恆春半島、東南部易有局部短暫陣雨。

林定宜提到，26日起太平洋高壓又再增強，降雨再減少，各地又呈現多雲到晴、偏炎熱的天氣。

林定宜提醒，明天至21日清晨馬祖及金門易有低雲或局部霧，影響能見度。